Ông Lê Thanh Thản tái xuất, Mường Thanh liên tục có chuyển động mới

Sau sự trở lại của ông Lê Thanh Thản, Tập đoàn Mường Thanh cũng liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều động thái tái khởi động và mở rộng danh mục dự án tại nhiều địa phương.

Trung tuần tháng 6, tại Nhà văn hóa thôn Hạ, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5. Hội nghị nhằm thống nhất nội dung phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Liên tục xuất hiện ở loạt dự án mới

Khu đô thị mới Mỹ Hưng có quy mô khoảng 182 ha, dự án được khởi động từ năm 2008 nhưng do gặp khó khăn về tài chính và chịu tác động từ giai đoạn thị trường bất động sản "đóng băng" nên đã chậm tiến độ trong nhiều năm.

Dự án sở hữu vị trí khá đắc địa khi nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm với các tuyến đường trục phía Nam và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư - Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 (thành viên thuộc Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản) - đã thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện, phạm vi thu hồi đất, cơ chế bồi thường, chính sách hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ tại Hà Nội, Tập đoàn Mường Thanh cũng đang liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương khác nhau.

Tại Điện Biên, tập đoàn này vừa trở thành nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự thầu dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận với tổng vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng . Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 108 ha, nằm tại phường Điện Biên Phủ, với quy mô dân số dự kiến khoảng 2.290 người.

Theo định hướng, dự án sẽ phát triển thành tổ hợp đa chức năng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất và hình thành hệ sinh thái sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cũng như hoạt động thương mại, dịch vụ.

Trước đó, tại Ninh Bình, cuối tháng 2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 478 cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để triển khai dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú, thuộc phường Phủ Lý.

Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê khoảng 12.500 m2 đất với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Được biết, khu đất này có giá khởi điểm gần 585 tỷ đồng , trong đó giá trị quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ là khoảng 141 tỷ đồng và giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất là khoảng 443 tỷ đồng .

Đáng chú ý, những động thái mới liên tiếp của Tập đoàn Mường Thanh diễn ra khi ông Lê Thanh Thản xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng thương trường. Tại buổi làm việc liên quan đến Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 vào tháng 8 năm ngoái, ông Thản đã cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chuyển động mới tại Tân Hoàng Minh

Bên cạnh Mường Thanh, thị trường bất động sản thời gian qua cũng chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng tái xuất vào năm 2025.

Mới nhất vào tháng 4 năm nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã động thổ dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở D' Patrimony tại khu đất 94 Lò Đúc, Hà Nội.

Dự án bao gồm 4 tòa tháp cao 19 tầng nổi và 5 tầng hầm. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 480 căn hộ thương mại, 252 phòng khách sạn cùng 31 căn shophouse.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch khu đô thị thông minh ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch và phim trường tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt (cũ).

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tháng 6 năm ngoái. Ảnh: CTTĐT Lâm Đồng.

Dự án có quy mô khảo sát khoảng 4.320 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh tích hợp công nghệ cao, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và phim trường.

Đáng chú ý, đây là dự án được tái khởi động sau khi từng được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận nghiên cứu quy hoạch vào năm 2021 nhưng sau đó tạm dừng. Theo đề xuất, khu đô thị sẽ được chia thành 8 phân khu chức năng và hướng tới thu hút cư dân từ nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Công ty CP Tổng Bách Hóa và Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đã chính thức khởi công dự án khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi (tên thương mại Greenera Southmark), thuộc địa bàn huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội.