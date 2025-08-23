Đại gia Lê Thanh Thản cùng loạt doanh nhân bất ngờ tái xuất

Sau thời gian vướng vòng lao lý, nhiều đại gia bất động sản đang rầm rộ tái xuất. Diễn biến càng được chú ý khi thị trường nhà đất đang nỗ lực phục hồi sau giai đoạn trầm lắng.

Ông Lê Thanh Thản nhà sáng lập Tập đoàn Mường Thanh vừa bất ngờ tái xuất sau thời gian vướng lòng lao lý. Ảnh: MT.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư LDG cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT, bất ngờ xuất hiện sau khi chấp hành xong bản án 16 tháng tù liên quan sai phạm tại dự án Tân Thịnh, tỉnh Đồng Nai.

Các đại gia bất động sản tái xuất

Sự trở lại bất ngờ của ông Hưng diễn ra cùng lúc cổ phiếu LDG trải qua chuỗi 13 phiên tăng trần liên tiếp, giúp thị giá tăng hơn 2 lần chỉ trong vòng một tháng, bất chấp cổ phiếu doanh nghiệp đang bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát đặc biệt do thua lỗ hai năm liên tiếp.

Trước Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Khánh Hưng khẳng định sẽ đồng hành cùng ban lãnh đạo LDG để tiến hành tái cấu trúc toàn diện, đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 hơn 1.800 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế gần 92 tỷ đồng . Đại gia địa ốc phía Nam này đồng thời lên kế hoạch thoái vốn hoặc chuyển nhượng tại các dự án lớn như LDG Grand Đà Nẵng, LDG Sky hay West, High Intela...

Một đại gia khác cũng bất ngờ tái xuất hiện gần đây và gây chú ý không kém là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau khi được đặc xá vào tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Anh Dũng đã nhanh chóng xuất hiện trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để đề xuất nghiên cứu quy hoạch một "siêu" dự án tại Đà Lạt. Theo đó, Tân Hoàng Minh muốn phát triển khu đô thị thông minh, du lịch sinh thái kết hợp phim trường quốc tế tại xã Xuân Thọ rộng 4.300 ha.

Lãnh đạo địa phương bày tỏ quan điểm ủng hộ ý tưởng nhưng đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu kỹ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mới nhất cũng như tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng đất và đầu tư.

Đây được xem là nỗ lực của ông Đỗ Anh Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhằm quay lại "đường đua" bất động sản, sau những biến cố pháp lý khiến tập đoàn chịu ảnh hưởng uy tín lớn trên thị trường vốn.

Gần nhất, tại Hà Nội, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cũng bất ngờ tái xuất sau nhiều năm.

Cụ thể, ngày 21/8, ông Thản đại diện Tập đoàn Mường Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng, TP Hà Nội, về việc triển khai khu đô thị Mỹ Hưng rộng 182 ha, một dự án được khởi động từ năm 2008 nhưng gần như đình trệ suốt nhiều năm qua. Trong lần xuất hiện này, ông Thản khẳng định tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phối hợp cùng địa phương xây dựng khu đô thị đồng bộ và hiện đại.

Đây cũng là lần hiếm hoi ông xuất hiện kể từ khi bị truy tố liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes (thành viên của Tập đoàn Mường Thanh) là chủ đầu tư. Đến tháng 2 năm nay, vụ án này đã được phục hồi điều tra, cơ quan chức năng giám định giá trị từng căn hộ để làm rõ thiệt hại và trách nhiệm pháp lý.

Niềm tin thị trường có phục hồi?

Việc hàng loạt đại gia bất động sản tái xuất diễn ra đúng lúc thị trường bất động sản đang được kỳ vọng bước sang giai đoạn phục hồi. Sau 3 năm khó khăn kéo dài, giao dịch nhà ở bắt đầu nhích lên, tín dụng bất động sản có dấu hiệu cởi mở, trong khi cơ quan quản lý cũng liên tục đưa ra biện pháp hỗ trợ nhằm khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, sự trở lại của những nhân vật từng có ảnh hưởng lớn đã tạo ra những tác động tâm lý mạnh mẽ cho thị trường.

Nói với Tri Thức - Znews, một chuyên gia tài chính cho rằng cần thận trọng trước những tuyên bố mang tính cam kết mạnh mẽ từ các đại gia vừa trở lại.

Vị chuyên gia lấy ví dụ ông Nguyễn Khánh Hưng nhấn mạnh đến mục tiêu tái cấu trúc LDG, song khả năng thực hiện phụ thuộc lớn vào việc thoái vốn thành công tại các dự án và khả năng huy động dòng tiền mới.

Với Tân Hoàng Minh, đề xuất nghiên cứu siêu dự án tại Lâm Đồng là tham vọng nhưng để triển khai thực tế sẽ cần nhiều thời gian, trong khi hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường tài chính chưa được khôi phục "một sớm một chiều".

Còn với Mường Thanh, việc thúc đẩy dự án Mỹ Hưng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu tập đoàn giải quyết dứt điểm những vướng mắc pháp lý tồn tại nhiều năm qua.

Ông Lê Thanh Thản (ngồi giữa) trong buổi làm việc với đại diện xã Tam Hưng. Ảnh: UBND xã Tam Hưng.

"Không thể phủ nhận các doanh nhân vừa tái xuất từng là những cái tên có ảnh hưởng lớn trong ngành, gắn liền với những dự án quy mô lớn, có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc xuất hiện trở lại sau lao lý không đồng nghĩa với sự hồi sinh ngay lập tức của thị trường hay sự lấy lại niềm tin từ công chúng. Ngược lại, đây có thể là thời điểm cần sự giám sát chặt chẽ hơn, để bảo đảm những sai phạm cũ không lặp lại và để thị trường bất động sản có thể phục hồi trên nền tảng lành mạnh, thay vì dựa vào những cú hích ngắn hạn mang tính biểu tượng", vị chuyên gia nói.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) bày tỏ góc nhìn lạc quan. Ông cho rằng sự trở lại của các lãnh đạo doanh nghiệp sau khi được khoan hồng là "một tín hiệu rất tích cực".

“Đây là tin mừng cho doanh nghiệp và cũng là tin mừng cho thị trường. Thực tế hơn 20 năm qua, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp từng vướng lao lý nhưng sau khi ra tù đã tìm được hướng đi mới, phù hợp và đạt được những thành công nhất định”, ông Châu nói.

Ông nhấn mạnh trong các trường hợp lần này, có cơ sở để tin rằng họ có thể phát huy năng lực, đồng thời thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

“Pháp luật hiện hành quy định sau khi chấp hành án tù, họ vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Vì vậy, xã hội không cần quá lo ngại, mà nên tạo điều kiện để họ trở lại hoạt động kinh doanh hợp pháp, đóng góp cho nền kinh tế”, Chủ tịch HoREA nhận định.