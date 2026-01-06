Việt Nam đang có 1,4 triệu thanh niên '3 không'

Đến cuối năm 2025, Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên “3 không” - không có việc làm, không đi học, không tham gia đào tạo - chiếm hơn 10% tổng số thanh niên.

Hơn 1,4 triệu thanh niên Việt Nam không có việc làm, không đi học, không tham gia đào tạo. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và năm 2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, dân số trung bình năm 2025 của Việt Nam ước tính là 102,3 triệu người, tăng hơn 1 triệu người (+1%) so với năm 2024.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý IV/2025 ước tính là 53,8 triệu người, tăng 488.700 người so với quý trước và tăng 690.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý IV/2025 là 68,7%, tăng 0,1 điểm % so với quý trước và giảm 0,3 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,5 triệu người, tăng 589.500 người so với năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,6%, giảm 0,2 điểm % so với năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý IV/2025 là 29,5%, tăng 0,2 điểm % so với quý trước và tăng 0,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,2%, tăng 0,8 điểm %.

Lao động có việc làm quý IV/2025 ước tính là 52,7 triệu người, tăng 477.500 người so với quý trước và tăng 656.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, lao động có việc làm là 52,4 triệu người, tăng 578.300 người (+1%) so với năm trước.

Thu nhập bình quân của lao động quý IV/2025 là 8,7 triệu đồng/tháng, tăng 323.000 đồng so với quý III/2025 và tăng 508.000 đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân của lao động là 8,4 triệu đồng/tháng, tăng gần 9%, tương ứng tăng 685.000 đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 9,5 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,2 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 10,1 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,3 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV/2025 là 2,22%, tăng 0,01 điểm % so với quý trước và không đổi so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2025 là 2,22%, giảm 0,02 điểm % so với năm trước.

Tý lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) quý IV/2025 là 9,04%, tăng 0,06 điểm % so với quý trước và tăng 1,08 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 8,64%, tăng 0,72 điểm % so với năm trước. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 11,23%, tăng 1,71 điểm %; khu vực nông thôn là 7,09%, tăng 0,08 điểm %.

Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 1,4 triệu thanh niên, chiếm 10,2% tổng số thanh niên, giảm 169.200 người so với quý trước nhưng tăng 124.300 người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tỷ lệ thanh niên “3 không” ở khu vực thành thị là 8%; khu vực nông thôn là 11,7%; nữ thanh niên “3 không” là 12,1%, nam là 8,3%.