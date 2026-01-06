Bộ Tài chính tập trung nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số

Ngành tài chính sẽ triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên trong 2026, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và bảo đảm các cân đối lớn.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: MOF.

Chiều 6/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ Tài chính bước vào vận hành then chốt sau hợp nhất

Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Bộ Tài chính sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, toàn ngành tài chính đã nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.

Bộ trưởng nêu rõ 2025 là năm nhiều khó khăn, thách thức vượt ngoài dự báo, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại toàn cầu; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Đồng thời, ngành tài chính cũng thực hiện cuộc cách mạng để sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến các địa phương, qua đó đã cắt giảm 37% đơn vị đầu mối.

Điều này đặt ra không ít thách thức đối với toàn ngành tài chính. Song, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính đã khắc phục khó khăn, thách thức để đạt được những kết đáng khích lệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị. Ảnh: MOF.

Về thể chế, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp quy, chính sách lớn nhất từ trước đến nay, gắn với đổi mới tư duy và cách làm để chủ động tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.

Công tác điều hành chính sách tài khóa đảm bảo chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Ngành tài chính đã đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và phát triển các thành phần kinh tế.

Cùng với đó, phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán ngày càng hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống bảo hiểm xã hội, thị trường bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế và phát triển bền vững, bao trùm.

Tập trung nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế 10% trở lên

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu ngành tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, thách thức. Trước hết, đó là áp lực điều hành chính sách tài chính nhằm thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bối cảnh mới yêu cầu đổi mới, hoàn thiện các giải pháp chính sách tài chính, đầu tư để tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, một số nhiệm vụ, đề án còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Từ thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành rút ra những bài học quý, kinh nghiệm hay để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng nêu rõ đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong khi tình hình bên ngoài tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đã xác định các mục tiêu rất cao, trong đó tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, bao trùm.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả mặt công tác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, cơ quan, địa phương để kịp thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao.

Sau phát biểu của Bộ trưởng, dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến về tình hình năm 2025 và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026.