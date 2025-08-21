Đại gia Lê Thanh Thản tái xuất

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất hiện và cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản (ngồi giữa) trong buổi làm việc với đại diện xã Tam Hưng. Ảnh: UBND xã Tam Hưng.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng (thuộc huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn, theo Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng.

Tại đây, ông Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Thay mặt Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn - cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích 182 ha là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (trước khi sáp nhập Hà Nội), một phần trong dự án khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án này bị bỏ hoang nhiều năm. Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại dự án. Khi đó, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa Thanh Hà thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Về phía ông Lê Thanh Thản, đây là lần đầu tiên vị đại gia này xuất hiện trở lại kể từ tháng 4/2023 khi ông bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Đây là dự án do Công ty Bemes - một doanh nghiệp do ông Thản làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - đầu tư. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng.

Tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng do có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa. Trong đó có nội dung về việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ nêu trên để xác định phương án xử lý.

Ngày 25/2 vừa qua, Công an Hà Nội thông báo phục hồi điều tra vụ án liên quan ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng. Hội đồng cũng đã xác định được giá trị các căn hộ tại dự án là từ 391 triệu đến 1,67 tỷ đồng /căn chung cư, và từ 5,9 tỷ đến 7,3 tỷ đồng /căn thấp tầng. Đây là cơ sở để cơ quan tố tụng làm rõ thiệt hại và trách nhiệm hình sự trong vụ án.