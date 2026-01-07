Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí thư TP.HCM nói về dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

  • Thứ tư, 7/1/2026 11:00 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp giảm phụ thuộc cao tốc Long Thành - Dầu Giây và mở không gian phát triển về phía biển cho TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp sáng 7/1. Ảnh: Q.H.

Sáng 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết hội nghị sẽ thảo luận 7 nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Nói rõ hơn về dự án này, Bí thư Quang cho biết hiện nay, người dân và cán bộ khi di chuyển từ trung tâm TP.HCM về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chủ yếu phải đi theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Từ thực tế đó, ông đặt vấn đề cần có một tuyến giao thông trực tiếp kết nối TP.HCM với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Xét về bản đồ mới, lãnh đạo TP.HCM cho biết có hai phương án khả thi.

Một là tuyến đường bộ từ khu vực Nhà Bè, song phương án này gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng và không phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của TP.HCM về phía biển, đặc biệt là khu vực Cần Giờ.

Trong khi đó, khoảng cách từ Cần Giờ đến khu vực Bãi Trước, Bãi Sau (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chỉ khoảng 13-14 km. Trên cơ sở này, lãnh đạo TP.HCM đã làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và thống nhất chủ trương xây dựng cầu vượt biển quy mô 6 làn xe, xuất phát từ điểm xa nhất của dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Vingroup triển khai.

Theo kịch bản ban đầu, dự án gồm hai hợp phần. Đoạn tuyến vượt biển sẽ đi trên cầu, riêng khu vực thông thuyền dự kiến xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Phương án này cho phép hình thành hai đảo nhân tạo tại hai bên khu vực thông thuyền, tạo điều kiện thi công thuận lợi hơn so với phương án xây dựng cầu cao khoảng 60 m.

Ước tính sơ bộ thời gian thi công tuyến kết nối này khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng 70 phút, qua đó giảm phụ thuộc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bí thư Quang cho biết song song với dự án đường vượt biển, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Cần Giờ, bao gồm mở rộng tuyến đường Rừng Sác, xây dựng cầu Cần Giờ mới và hoàn thiện các tuyến kết nối liên quan.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dự án do Vingroup đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, với cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là UBND TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến đường vượt biển có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2029.

Ngoài dự án này, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cũng cho ý kiến, thống nhất chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; thảo luận Dự thảo Đề án "Xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao"...

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, các nội dung trình hội nghị lần này đã được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện trên nhiều khía cạnh trước khi đưa ra thảo luận.

Ông Quang cho rằng đây đều là những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Việc trình hội nghị nhằm phát huy trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM để hoàn thiện và thống nhất những chủ trương lớn, có tác động trực tiếp, lâu dài đến định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Liên Phạm

