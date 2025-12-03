Vingroup muốn khởi công đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu năm 2026

Vingroup đề xuất TP.HCM thẩm định dự án tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công 2026, hoàn thành trong năm 2029.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo báo cáo tiền khả thi, dự án có tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng (gồm cả lãi vay trong giai đoạn xây dựng). Nhà đầu tư đề xuất tự bỏ vốn thực hiện toàn bộ dự án (vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại), không sử dụng vốn đầu tư công. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng có giá trị tương đương công trình.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ có chiều dài khoảng 14,67 km, trong đó cầu vượt biển dài hơn 10,87 km, rộng 22,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cùng dải phân cách và lan can an toàn.

Hạng mục cầu sử dụng kết cấu dây văng với nhịp chính dự kiến 600 m, phù hợp điều kiện vượt biển và thủy văn phức tạp của vịnh Gành Rái. Công trình bảo đảm tĩnh không khoảng 55 m để tàu biển cỡ lớn đi qua.

Phần đường dẫn dài khoảng 3,8 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến quy hoạch hiện hữu.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tuyến đi theo hướng Đông Nam vượt qua vịnh Gành Rái (phần lớn đi trên biển) sang phía Vũng Tàu, đi trùng với đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và kết thúc tại nút giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Công trình dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. Theo tính toán, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực còn hơn 10 phút.

Vị trí dự kiến xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Phan Nhật.

Theo Vingroup, khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến giao thông kết nối trực tiếp giữa hai khu vực. Người dân và doanh nghiệp buộc phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất 90-120 phút, gây tốn thời gian và hạn chế năng lực khai thác kinh tế - du lịch.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đồng thời hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn. Bên cạnh đó, dự án góp phần tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và giảm áp lực giao thông lên Quốc lộ 51 và đường 965.