Báo động nền kinh tế Hàn Quốc

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã phát cảnh báo rủi ro mất cân đối tài chính nghiêm trọng khi đồng nội tệ tiếp tục suy yếu và giá nhà tăng bất chấp mọi nỗ lực kiểm soát của chính phủ.

Những lỗ hổng tài chính liên tiếp đang đặt nền kinh tế Hàn Quốc vào trạng thái báo động. Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo tài chính mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã chính thức lên tiếng cảnh báo về những lỗ hổng tài chính đang ngày càng gia tăng, đặt nền kinh tế Hàn Quốc vào trạng thái báo động, theo Bloomberg.

Dù hệ thống tài chính nói chung vẫn duy trì được khả năng phục hồi và các tổ chức trong nước vẫn sở hữu bộ đệm vốn vững chắc, cơ quan này nhấn mạnh đà trượt giá kéo dài của đồng won kết hợp cùng đà “leo thang” của giá bất động sản tại thủ đô Seoul đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân đối.

Đồng won trượt giá sát mốc lịch sử

Áp lực lên đồng nội tệ của Hàn Quốc đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi tỷ giá won/USD hiện áp sát ngưỡng 1.500 KRW/USD. Trong phiên giao dịch gần nhất, đồng nội tệ này đã giảm xuống mức 1.477 won đổi 1 USD , mức yếu nhất kể từ tháng 4.

Đây được cho là ngưỡng “tâm lý nhạy cảm” mà lịch sử kinh tế Hàn Quốc mới chỉ ghi nhận trong hai giai đoạn đen tối nhất: sụp đổ thị trường tiền tệ châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Tỷ giá KRW/USD liên tục đi lên, tiệm cận mốc 1.500 KRW/USD mà hai đợt khủng hoảng kinh tế lịch sử từng "xuyên thủng", phản ánh áp lực mất giá kéo dài của đồng nội tệ Hàn Quốc. Dữ liệu: Bloomberg.

Theo dữ liệu của Bloomberg, đồng won đã mất giá khoảng 8% so với đồng bạc xanh chỉ trong nửa cuối năm 2025, trở thành một trong các đồng tiền có hiệu suất kém nhất khu vực châu Á. Đà lao dốc này không chỉ gây ra rủi ro lạm phát nhập khẩu mà còn làm gia tăng tình trạng chảy máu vốn, khiến nỗ lực nới lỏng chính sách tiền tệ của BOK để hỗ trợ tăng trưởng trở nên cực kỳ phức tạp.

Lý giải cho đà sụt giảm này, các chuyên gia cho rằng đồng won chịu tác động đồng thời từ các yếu tố nội tại và áp lực bên ngoài, trong bối cảnh dòng vốn ngoại liên tục rút ra, bất chấp xuất khẩu chất bán dẫn tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong nước cũng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, cùng với những lo ngại về chính sách thuế quan từ Mỹ đã tạo ra một "vòng xoáy tiêu cực" lên thị trường ngoại hối.

Để chặn đứng đà trượt giá, chính phủ đã nới lỏng các quy định ngoại hối để thu hút dòng vốn vào, đồng thời giảm bớt gánh nặng giám sát liên quan đến các bài kiểm tra căng thẳng thanh khoản ngoại hối cho các tổ chức tài chính đến hết tháng 6 năm sau.

Đáng chú ý, Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS), hiện nắm giữ khoảng 542 tỷ USD tài sản nước ngoài, được cho là đã bắt đầu bán USD như một phần của chiến lược phòng vệ chiến thuật.

Thống đốc BOK Rhee Chang Yong bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng đồng won đã suy yếu một cách không cần thiết do các yếu tố nội địa. Ông khẳng định chính sách ngoại hối vẫn còn dư địa để giải quyết không chỉ biến động mà còn cả mức giá trị của đồng tiền thông qua sự điều phối nhịp nhàng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các biện pháp kỹ thuật có thể là chưa đủ. Ông Gyeong-Won Min, chuyên gia kinh tế tại Woori Bank nhận định: "Chính quyền cần quyết liệt đẩy lùi tâm lý tích trữ USD và vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng. Khi hoạt động mua USD tăng tốc, các biện pháp ngoại vi cuối cùng sẽ không thể kiềm chế được tỷ giá, chính quyền cần can thiệp thực tế".

Giá nhà Seoul tăng liên tiếp 46 tuần

Trong khi đồng won mất giá gây áp lực từ bên ngoài, thì "cơn sốt" giá nhà tại thủ đô Seoul lại tạo ra rủi ro vỡ nợ từ bên trong. Theo dữ liệu từ Hội đồng Bất động sản Hàn Quốc (KREB), giá căn hộ tại Seoul đã nhích lên tuần thứ 46 liên tiếp. Kết thúc ngày 15/12, giá đã tăng 0,18% so với tuần trước và đã tăng tới 8,3% so với đầu năm, Bloomberg cho biết.

Giá căn hộ tại Seoul tiếp tục tăng theo tuần và duy trì mức cao hơn đáng kể so với mặt bằng toàn quốc. Dữ liệu: Korea Real Estate Board.

Sự gia tăng này diễn ra bất chấp hàng loạt biện pháp mạnh tay từ chính phủ như: thắt chặt giới hạn tỷ lệ cho vay trên giá trị nhà, mở rộng các khu vực đầu cơ và hạ trần vay thế chấp đối với những căn nhà có giá trị cao.

KREB cho biết tâm lý "chờ đợi và quan sát" vẫn bao trùm, nhưng nhu cầu tập trung vào các khu vực có tiềm năng phát triển và các khu chung cư cao cấp, quy mô lớn hoặc mới xây đã đẩy giá chung của toàn thành phố đi lên.

Chính đà tăng không ngừng này là lý do khiến Hội đồng quản trị của BOK chia rẽ sâu sắc trong cuộc họp ngày 27/11 về việc có nên cắt giảm lãi suất hay không. Các quan chức ngân hàng trung ương lo ngại rằng chi phí vay rẻ hơn sẽ chỉ tiếp thêm "nhiên liệu" cho các hoạt động đầu cơ.

BOK đã nhiều lần cảnh báo rằng đòn bẩy liên quan đến bất động sản là một trong những rủi ro lớn nhất đối với sự ổn định tài chính. Báo cáo của ngân hàng nhấn mạnh: "Nếu lãi suất thấp hơn, hoạt động đầu cơ sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn". Sự phân cực vùng miền cũng là một điểm đáng lưu ý khi giá nhà tại Seoul tăng vọt nhưng các khu vực khác lại trì trệ, tạo ra sự đứt gãy trong hệ thống.

Nền kinh tế Hàn Quốc hiện đứng trước nguy cơ xảy ra một đợt "điều chỉnh đột ngột" nếu các biến số tài chính không sớm được chặn đứng. Nếu đồng won tiếp tục trượt giá, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài có thể bị xói mòn, kích hoạt làn sóng tháo chạy vốn. Đây chính là cái bẫy nguy hiểm bởi vốn rút đi khiến đồng nội tệ yếu hơn, và đồng nội tệ yếu lại càng đẩy dòng vốn tháo chạy mạnh hơn.

Đồng thời, tâm lý mạo hiểm hình thành từ giai đoạn vay vốn dễ dàng trước đây đang khiến thị trường trở nên mong manh hơn trước các cú sốc. BOK khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là phải giảm dần nợ hộ gia đình để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết một chiến lược phối hợp khéo léo: vừa ổn định tỷ giá, vừa hạ nhiệt giá nhà nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho những nhóm người vay yếu thế trước các rủi ro tín dụng.