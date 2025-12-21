'Đại gia' Hàn Quốc tham vọng kinh doanh đất hiếm tại Việt Nam

LS Eco Energy của Hàn Quốc - công ty con của Tập đoàn LS Cable & System đã phê duyệt kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh đất hiếm tại Việt Nam.

LS Eco Energy vẫn tham vọng lấn sân sang mảng kinh doanh kim loại đất hiếm tại Việt Nam. Ảnh: LS.

Hội đồng Quản trị LS Eco Energy đã phê duyệt kế hoạch đầu tư khoảng 28,5 tỷ won (tương đương 21 triệu USD ) để xây dựng hạ tầng sản xuất kim loại đất hiếm tại Việt Nam.

Theo phương án huy động vốn, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 10,7 tỷ won (gần 7,3 triệu USD ) từ việc chuyển nhượng 297.303 cổ phiếu quỹ cho cổ đông lớn nhất là tập đoàn mẹ LS Cable & System Ltd.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị đất hiếm khép kín, từ nguyên liệu đầu vào, oxit đất hiếm đến kim loại tinh luyện. Theo kế hoạch, oxit đất hiếm do các công ty khai khoáng toàn cầu cung cấp sẽ được chế biến thành kim loại tại các cơ sở của LS Eco Energy ở Việt Nam. Các sản phẩm hạ nguồn như nam châm vĩnh cửu sẽ tiếp tục được sản xuất thông qua mạng lưới hoạt động ở nước ngoài của LS Cable & System.

LS Eco Energy dự kiến thành lập một nhà máy tinh luyện kim loại đất hiếm tại chi nhánh của LS Cable & System ở TP.HCM (LSCV). Tại đây, công ty sẽ tinh luyện oxit đất hiếm để sản xuất kim loại phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hiện doanh nghiệp đang đàm phán với một số công ty khai khoáng toàn cầu về việc cung ứng nguyên liệu cũng như khả năng thành lập liên doanh. Quy mô đầu tư cuối cùng có thể được điều chỉnh tùy theo tỷ lệ góp vốn và tiến độ triển khai dự án.

Theo CEO LS Eco Energy Lee Sang Ho, quyết định mở rộng đầu tư tại Việt Nam đánh dấu cơ hội đưa dự án đất hiếm bước sang giai đoạn đầu tư và xây dựng. Qua đó, công ty sẽ chính thức mở rộng hoạt động từ lĩnh vực cáp hiện nay sang mảng vật liệu chiến lược cốt lõi.

Được biết, kim loại đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nam châm vĩnh cửu, là linh kiện thiết yếu trong động cơ robot, tuabin gió và xe điện.

Trước đó, vào tháng 1/2024, LS Eco Energy đã ký kết thỏa thuận với Công ty CP Tập đoàn đầu tư khoáng sản Hưng Thịnh về việc nhận cung ứng 500 tấn oxit đất hiếm mỗi năm.

Thỏa thuận này bị gián đoạn do cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tại Công ty Hưng Thịnh vào tháng 11/2024.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đánh giá cao tiềm năng đất hiếm tại Việt Nam và tiến hành nhiều bước chuẩn bị để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này.