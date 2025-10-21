Mỹ ký thỏa thuận đất hiếm với Australia

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm nhằm đối phó với Trung Quốc.

Ngày 20/10, Mỹ và Australia đã ký một thỏa thuận liên quan đến đất hiếm. Ảnh: Reuters.

Trong văn bản do chính phủ công bố, mỗi nước sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong 6 tháng tới cho dự án khai thác và xử lý, cũng như đặt giá sàn cho khoáng sản thiết yếu. Đây được xem là động thái mà các hãng khai khoáng phương Tây mong chờ từ lâu, theo Reuters.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết các khoản đầu tư trên nhắm đến trữ lượng khoáng sản thiết yếu trị giá lên đến 53 tỷ USD . Dù vậy, cả hai nước không đưa ra chi tiết về địa điểm cũng như loại khoáng sản.

"Khoảng một năm tới, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản và đất hiếm đến mức không biết dùng sao cho hết", ông Trump tuyên bố trước báo giới.

Tổng thống Mỹ tiết lộ thỏa thuận này đã được đàm phán suốt vài tháng qua. Trong thỏa thuận cũng gồm một dự án đường ống 8,5 tỷ USD mà ông Albanese cho biết cả hai "đã sẵn sàng".

Đáng chú ý, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) sau đó công bố 7 thư mời hợp tác trị giá hơn 2,2 tỷ USD nhằm thúc đẩy các dự án khoáng sản ở Australia. Cụ thể, ngân hàng đã gửi thư đến các công ty Arafura Rare Earths, Northern Minerals, Graphinex, Latrobe Magnesium, VHM, RZ Resources và Sunrise Energy Metals.

EXIM cho biết các dự án bao gồm nhiều loại khoáng sản chiến lược thiết yếu cho hệ thống quốc phòng tiên tiến, linh kiện hàng không vũ trụ, thiết bị thông tin liên lạc và công nghệ công nghiệp thế hệ mới.

Các khoản đầu tư này giúp hỗ trợ tái công nghiệp hóa nền sản xuất công nghệ cao của Mỹ, đồng thời ứng phó với sự thống trị xuất khẩu của Trung Quốc và tăng cường khả năng tự chủ của chuỗi cung ứng phương Tây.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh luyện gallium tại Tây Australia, sau khi Trung Quốc chặn xuất khẩu gallium sang Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Mỹ đang nỗ lực mở rộng nguồn cung khoáng sản chiến lược trên toàn cầu, trong bối cảnh Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trước cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Thuật ngữ "khoáng sản chiến lược" bao gồm nhiều loại như đất hiếm, lithium và nickel. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc hiện có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, song Australia cũng sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể. Các khoáng sản này được sử dụng trong xe điện, động cơ máy bay và radar quân sự.

Thỏa thuận khoáng sản đất hiếm được ký một tuần sau khi Washington chỉ trích việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, coi đây là mối đe dọa với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ thỏa thuận đất hiếm, ông Trump và ông Albanese thống nhất cắt giảm thủ tục cấp phép cho các dự án khai thác, nhà máy chế biến và các hoạt động liên quan, nhằm tăng tốc quá trình sản xuất.

Hai bên cũng cam kết hợp tác trong việc lập bản đồ tài nguyên địa chất, tái chế khoáng sản và ngăn chặn việc bán các tài sản khoáng sản chiến lược "vì an ninh quốc gia".

Đây được xem là động thái ám chỉ gián tiếp đến Trung Quốc, quốc gia đã mua lại nhiều tài sản khai khoáng lớn trên thế giới trong thập kỷ qua, bao gồm mỏ cobalt lớn nhất thế giới tại Congo từ Freeport - McMoRan (Mỹ) vào năm 2016.