Kho bạc đôn đốc chi trả quà Tết 400.000 đồng/người đúng hạn

Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương đôn đốc toàn hệ thống để bảo đảm chi trả quà Tết 400.000 đồng/người đến hơn 6 triệu người dân, tổng kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đang đôn đốc các đơn vị trong hệ thống nhằm bảo đảm việc chi trả quà Tết với tổng kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng đến hơn 6 triệu người dân. Ảnh: Nam Khánh.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP và Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí, Kho bạc Nhà nước cho biết đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan, hướng dẫn, điều phối và đôn đốc các đơn vị trong hệ thống nhằm bảo đảm việc chi trả quà Tết với tổng kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng đến hơn 6 triệu người dân được thực hiện kịp thời, minh bạch và đầy đủ.

Mức quà tặng 400.000 đồng/người được dành cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các nhóm yếu thế khác nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để bảo đảm nguồn kinh phí và tiến độ chi trả, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 12552/KBNN-CSPC gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, Công văn số 12553/KBNN-CSPC cũng được ban hành trong nội bộ hệ thống, quán triệt yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung nghiệp vụ liên quan.

Theo Kho bạc Nhà nước, nhiệm vụ chi trả quà Tết lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đòi hỏi sự tập trung cao độ của toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài chính để hạch toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã chuyển nguồn ngân sách tỉnh xuống ngân sách xã theo phương án phân bổ của địa phương.

Các khoản kinh phí được theo dõi, hạch toán theo mã nguồn 26 (kinh phí tặng quà nhân dân) và các mục lục ngân sách cụ thể; đồng thời Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phối hợp nhập dự toán kịp thời vào hệ thống TABMIS.

Đối với hồ sơ thanh toán do UBND cấp xã gửi đến, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phối hợp với ngân hàng thương mại để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng trong trường hợp người dân có tài khoản ngân hàng.

Với những trường hợp chưa có tài khoản, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để tổ chức chi trả trực tiếp. Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản nhằm bảo đảm nguồn tiền mặt phục vụ chi trả khi phát sinh nhu cầu rút tiền.

Kho bạc Nhà nước cũng thành lập tổ hỗ trợ nhằm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; đồng thời bố trí công chức trực làm việc ngoài giờ, báo cáo ngay các vướng mắc phát sinh để xử lý.

Theo đại diện Kho bạc Nhà nước, việc triển khai chính sách diễn ra đúng thời điểm cao điểm khóa sổ, quyết toán cuối năm của toàn hệ thống, khiến khối lượng công việc và giao dịch tăng rất lớn. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm vẫn được đặt lên hàng đầu, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh việc đưa quà Tết đến tay người dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa lan tỏa chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước. Toàn hệ thống đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang đến một cái Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nhân văn và ý nghĩa cho người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.