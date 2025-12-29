Hoàn tất chi ngân sách tặng quà tiền mặt 400.000 đồng/người dịp Tết

Bộ Tài chính đã duyệt và chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai tặng quà của Đảng, Nhà nước dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán 2026.

Các địa phương được yêu cầu hoàn thành việc tặng quà chậm nhất trong ngày 31/12. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

Tại khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai việc tặng quà theo Nghị quyết số 418.

Bộ Tài chính nhấn mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp địa phương thiếu nguồn, UBND tỉnh, thành phố được giao chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà được đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời khẩn trương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn kinh phí.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vào ngày 28/12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hình thức quà tặng là tiền mặt giá trị 400.000 đồng/người. Trường hợp một người đồng thời thuộc từ 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì chỉ được nhận một suất quà. Việc tặng quà phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12.

Đối tượng được tặng quà theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP bao gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021 của Chính phủ;

Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025 của Chính phủ; trong đó bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở, trại mồ côi.

Ngoài Bộ Tài chính, Bộ Công an được giao phối hợp thực hiện việc tặng quà thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên nền tảng VNeID nhằm bảo đảm chi trả thuận tiện, minh bạch.

Cũng trong ngày 28/12, Thủ tướng đã ký Quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương với tổng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng , từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, để thực hiện việc tặng quà của Đảng, Nhà nước theo Nghị quyết số 418.