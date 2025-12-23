Người TP.HCM sắp được mua quà Tết OCOP giá ưu đãi

Người dân TP.HCM sắp được mua quà Tết OCOP với giá ưu đãi, trực tiếp tại 200 gian hàng hoặc qua livestream tại chương trình kết nối sản phẩm OCOP do Bộ NNMT tổ chức.

Họp báo chương trình kết nối và xúc tiến sản phẩm OCOP thường kỳ tại TP.HCM ngày 23/12. Ảnh: BTC.

Năm nay, chương trình kết nối sản phẩm OCOP thường kỳ tại TP.HCM diễn ra với chuỗi sự kiện “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” và “Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc”, liên tục từ ngày 26 đến 31/12 tại 12 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) chỉ đạo, đồng tổ chức bởi CLB Doanh Nông Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Kiến Vàng.

Chương trình không chỉ mang đến không gian mua sắm mà còn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và hoạt động thương mại cuối năm.

Năm nay, không gian mua sắm quy tụ gần 200 gian hàng OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trưng bày đa dạng các đặc sản vùng miền, sản phẩm Tết cổ truyền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc sắc.

Trong đó, 120 gian hàng được hỗ trợ tham dự miễn phí, gồm chè, cà phê, hạt điều, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, nông thủy sản và thực phẩm chế biến, tổ yến, đồ uống và các sản phẩm làm đẹp...

Những sản phẩm OCOP trưng bày đều có thể truy xuất nguồn gốc. Người dân có thể mua trực tiếp tại sự kiện hoặc thông qua livestream, đồng thời tham gia các chương trình flash sale trong các ngày diễn ra chương trình.

Bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch CLB Doanh Nông Việt Nam, kỳ vọng các hoạt động bán hàng trực tuyến sẽ giúp chủ thể OCOP mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, xây dựng thương hiệu và gia tăng doanh số.

Theo bà, chương trình kết nối sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở việc mua bán trong vài ngày, mà còn hướng tới việc tạo ra một điểm kết nối lâu dài, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất OCOP tiềm năng.

"Sau chương trình chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này xúc tiến mạnh mẽ, góp phần giải quyết đầu ra bền vững", bà Hà nhấn mạnh.

Ông Lê Viết Bình, Phó chánh Văn phòng Bộ NNMT phụ trách phía Nam, cho biết thông qua sự kiện, các chủ thể OCOP sẽ tìm được đối tác mới, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững, tập trung vào chất lượng vượt trội, đặc trưng riêng, đa giá trị, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ chế biến.

Đáng chú ý, đại diện Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Kiến Vàng cho biết chương trình lần này có sự hợp tác với hai công ty livestream lớn, trong đó có đơn vị vừa ký kết giao thương với Bộ Công Thương Mỹ để đưa sản phẩm OCOP và một số đặc sản Việt Nam sang thị trường này.

Tính đến tháng 10, cả nước đã có 34/34 tỉnh, thành triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Trong 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 64 tỷ USD , tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình OCOP ngày càng khẳng định vai trò là nguồn cung sản phẩm chất lượng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt ở nhóm nông sản chế biến và thực phẩm đặc sản vùng miền.