Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Công Thương triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc từ hôm nay

  • Thứ ba, 23/12/2025 05:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương chính thức vận hành từ hôm nay (23/12), giúp minh bạch thông tin sản phẩm và sẽ bắt buộc với nhóm hàng rủi ro cao từ năm 2026.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng hóa chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu. Ảnh: Thảo Liên.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ hôm nay (23/12), hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành.

Thông qua việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm bằng các phương thức xác thực như mã QR, hệ thống giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng hóa chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu, phòng ngừa và hạn chế tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa do Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và tác động đến sức khỏe con người, môi trường cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Việc áp dụng sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, nhằm bảo đảm tính khả thi và hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Bo Cong Thuong anh 1

Mã và tem xác thực điện tử sẽ được cấp cho doanh nghiệp để gắn lên sản phẩm. Ảnh: Dms.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp chủ động đăng ký, khai báo thông tin sản phẩm và cấp mã xác thực ngay từ thời điểm hệ thống chính thức vận hành.

Theo ông, khi Thông tư của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao như hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, khuyến khích mở rộng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa khác.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, đồng thời rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn có liên quan.

Định danh người bán: 'Vũ khí' mới chống hàng giả online

Trước làn sóng gian lận ngày càng tinh vi trên thương mại điện tử, cơ quan quản lý đang chuyển sang tư duy quản lý dựa trên định danh, dữ liệu và công nghệ.

18:02 19/12/2025

TP.HCM làm việc với LVMH về hàng giả, hàng nhái

Đại diện pháp luật của LVMH tại Việt Nam muốn tìm hiểu các thủ đoạn người bán hàng giả dùng để qua mặt lực lượng chức năng và những giải pháp xử lý tình trạng này.

19:36 12/12/2025

Thương hiệu đuối dần trong 'cuộc chiến' với hàng giả

Đại diện VACIP cho biết tình trạng xâm phạm bản quyền và hàng giả trên môi trường số tăng mạnh. Trong khi đó, các chủ thể quyền đang "đuối sức" trong việc phát hiện, tố cáo, xử lý.

20:41 10/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Bộ Công Thương Bộ Công Thương www.verigoods.vn truy xuất nguồn gốc hàng giả

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý