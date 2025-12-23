Bộ Công Thương triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc từ hôm nay

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương chính thức vận hành từ hôm nay (23/12), giúp minh bạch thông tin sản phẩm và sẽ bắt buộc với nhóm hàng rủi ro cao từ năm 2026.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng hóa chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu. Ảnh: Thảo Liên.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ hôm nay (23/12), hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành.

Thông qua việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm bằng các phương thức xác thực như mã QR, hệ thống giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng hóa chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu, phòng ngừa và hạn chế tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa do Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và tác động đến sức khỏe con người, môi trường cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Việc áp dụng sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, nhằm bảo đảm tính khả thi và hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Mã và tem xác thực điện tử sẽ được cấp cho doanh nghiệp để gắn lên sản phẩm. Ảnh: Dms.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp chủ động đăng ký, khai báo thông tin sản phẩm và cấp mã xác thực ngay từ thời điểm hệ thống chính thức vận hành.

Theo ông, khi Thông tư của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao như hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, khuyến khích mở rộng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa khác.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, đồng thời rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn có liên quan.