TP.HCM làm việc với LVMH về hàng giả, hàng nhái

Đại diện pháp luật của LVMH tại Việt Nam muốn tìm hiểu các thủ đoạn người bán hàng giả dùng để qua mặt lực lượng chức năng và những giải pháp xử lý tình trạng này.

Ông Lê Quang Hải, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn LVMH. Ảnh: DMS.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn LVMH về vấn đề hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại buổi trao đổi, bà Lyn Lei, Giám đốc bảo vệ thương hiệu Tập đoàn LVMH khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đại diện pháp luật của tập đoàn tại Việt Nam - Công ty Luật TNHH T&G bày tỏ mong muốn tìm hiểu rõ hơn về thực trạng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, đơn vị này muốn biết các thủ đoạn mà người kinh doanh sử dụng để qua mặt lực lượng chức năng, cũng như những giải pháp để xử lý tình trạng này.

Cùng ngày, Chi cục QLTT làm việc với Công ty S&B Food Inc. về tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Trường An, Công ty Luật Phạm và liên danh, đại điện pháp luật của Công ty S&B Food Inc. tại Việt Nam đã chia sẻ về tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chế biến từ rau cải ngựa.

Đồng thời, ông An đưa ra một số đặc điểm nhận diện nhằm phân biệt hàng thật và hàng giả mạo nhãn hiệu, giúp lực lượng QLTT dễ dàng xác định các trường hợp vi phạm trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, trong năm 2024 và 10 tháng đầu năm nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND TP.HCM, Sở Công Thương, Chi cục QLTT đã kiểm tra và xử lý hàng nghìn trường hợp kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ hơn 3 triệu sản phẩm và xử phạt gần 20 tỷ đồng .

Đơn vị cho biết hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang phát triển mạnh. Đặc thù của kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử là tính ẩn danh, khiến người bán hàng không cần cung cấp thông tin về nhân thân và cơ sở chứa trữ hàng hóa. Điều đó dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, truy vết, tiếp cận của lực lượng chức năng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, Chi cục QLTT TP.HCM chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chi cục cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an TP.HCM trong công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt tập trung trên môi trường thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần nâng cao nhận thức và hạn chế tình trạng tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố.