Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Shop online bán hàng giả sẽ bị gỡ khỏi sàn trong 24 giờ

  • Thứ bảy, 8/11/2025 17:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi về đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: VGP.

Chiều 8/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có thông tin về giải pháp để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử hiện nay.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Tân, phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện nay tăng trưởng rất tốt, dự kiến đạt mức 25-27% năm nay.

Ông đánh giá đây là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Sàn thương mại điện tử là nơi các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên. Về lý thuyết, kênh thương mại này không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít trường hợp. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn xuất hiện trên các sàn. Vấn đề này liên quan đến công tác phòng và chống, yêu cầu cơ quan quản lý phải triển khai giải pháp trên nhiều góc độ.

Về pháp luật, Thứ trưởng cho biết đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động thương mại điện tử, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng, quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện Bộ Công Thương cũng đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn thương mại điện tử.

Hiện tại, Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan, ban ngành có liên quan đã có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang thực hiện Đề án của Thủ tướng phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết ngành công thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lượng liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, hải quan, các lực lượng khác… tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Giữa năm, đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng có chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả.

Chia sẻ liên quan trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử trong hoạt động phòng chống hàng gian, hàng giả, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong quy định của pháp luật cũng đã nêu rất rõ rằng chủ sàn thương mại điện tử phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn.

Bên cạnh đó, hàng hóa buôn bán trên các sàn thương mại điện tử phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Thứ ba là khi giao nhận hàng phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng.

“Trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn thương mại điện tử”, Thứ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề xuất lực lượng chức năng cần tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Thương hiệu nào có doanh số 'khủng' nhất trên sàn thương mại điện tử?

Apple thu hơn 2.500 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam trong quý III/2025, tăng 72% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị thế gian hàng dẫn đầu.

17:44 2/11/2025

Người Việt chi gần 4 tỷ USD mua sắm trên Shopee, Lazada, TikTok Shop

Người Việt chi gần 103.600 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ USD, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử trong quý III/2025, đồng thời tiêu thụ gần 989 triệu sản phẩm.

06:00 30/10/2025

Chủ rạp phim Galaxy lần đầu có lãi

Sau nhiều năm thua lỗ, Galaxy EE lần đầu tiên báo lãi kể từ khi công bố thông tin năm 2021 với lợi nhuận sau thuế 68,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

24:1450 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hàng giả sàn tmđt Tiền mã hóa Lazada Shopee sàn thương mại điện tử shopee lazada tiktok shop

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

Đọc tiếp

Lo nang vi gia vang 'nam im' hinh anh

Lỗ nặng vì giá vàng 'nằm im'

2 giờ trước 17:09 8/11/2025

0

Sau tuần giao dịch với biến động chớp nhoáng, giá vàng miếng SJC khép lại tại mốc 148,4 triệu đồng/lượng (bán), đúng bằng giá đóng cửa cuối tuần trước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý