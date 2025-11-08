Shop online bán hàng giả sẽ bị gỡ khỏi sàn trong 24 giờ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi về đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: VGP.

Chiều 8/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có thông tin về giải pháp để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử hiện nay.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Tân, phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện nay tăng trưởng rất tốt, dự kiến đạt mức 25-27% năm nay.

Ông đánh giá đây là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Sàn thương mại điện tử là nơi các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên. Về lý thuyết, kênh thương mại này không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít trường hợp. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn xuất hiện trên các sàn. Vấn đề này liên quan đến công tác phòng và chống, yêu cầu cơ quan quản lý phải triển khai giải pháp trên nhiều góc độ.

Về pháp luật, Thứ trưởng cho biết đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động thương mại điện tử, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng, quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện Bộ Công Thương cũng đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn thương mại điện tử.

Hiện tại, Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan, ban ngành có liên quan đã có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang thực hiện Đề án của Thủ tướng phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết ngành công thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lượng liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, hải quan, các lực lượng khác… tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Giữa năm, đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng có chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả.

Chia sẻ liên quan trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử trong hoạt động phòng chống hàng gian, hàng giả, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong quy định của pháp luật cũng đã nêu rất rõ rằng chủ sàn thương mại điện tử phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn.

Bên cạnh đó, hàng hóa buôn bán trên các sàn thương mại điện tử phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Thứ ba là khi giao nhận hàng phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng.

“Trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn thương mại điện tử”, Thứ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề xuất lực lượng chức năng cần tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.