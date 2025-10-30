Người Việt chi gần 4 tỷ USD mua sắm trên Shopee, Lazada, TikTok Shop

Người Việt chi gần 103.600 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ USD, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử trong quý III/2025, đồng thời tiêu thụ gần 989 triệu sản phẩm.

Gần 989 triệu sản phẩm được đặt mua trên 4 sàn TMĐT lớn trong 3 tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn vừa công bố báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III/2025 và dự báo quý IV/2025.

Theo Metric.vn, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) quý III/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong giai đoạn giao mùa và chuỗi sự kiện mua sắm lớn như 8/8, 9/9, Trung thu và mùa tựu trường. Các sàn TMĐT đồng loạt đẩy mạnh ưu đãi ngành hàng thời trang, làm đẹp và nhà cửa - đời sống, kết hợp đầu tư vào livestream và nội dung ngắn để kích cầu chi tiêu.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ vận chuyển và voucher toàn sàn giúp duy trì sức mua, đóng góp vào mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong quý.

Cuộc đua thị phần ngày càng khốc liệt

Quý vừa rồi, doanh số của 4 "ông lớn" gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 103.600 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD ), tăng 22% so với cùng kỳ và tăng gần 3% so với quý liên trước. Tổng cộng, đã có gần 989 triệu sản phẩm được tiêu thụ trên các sàn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, quy mô gian hàng phát sinh đơn hàng không còn rơi vào tình trạng thu hẹp mà tăng nhẹ lên 482.200 shop.

Bất chấp xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường, cơ cấu cạnh tranh giữa các sàn tiếp tục biến động.

Trong quý III, Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường với 56% thị phần dù chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh dấu hiệu chững lại trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

SHOPEE VÀ TIKTOK SHOP CẠNH TRANH VỊ THẾ SÀN TMĐT LỚN NHẤT VIỆT NAM Thị phần của các nền tảng TMĐT trong quý III/2025. Nguồn: Metric.vn. Nhãn Shopee TikTok Shop Lazada Tiki Thị phần % 56 41 3 0

Mặt khác, TikTok Shop duy trì đà tăng trưởng doanh số lên tới 69%, giúp thị phần mở rộng từ 30% lên 41%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình mua sắm kết hợp giải trí.

Trong khi đó, Lazada giữ thị phần ổn định ở mức 3%, cho thấy khả năng duy trì tệp người dùng cốt lõi. Riêng Tiki tiếp tục thu hẹp thị phần khi chứng kiến mức giảm doanh số đến 80%.

Theo Metric.vn, thị trường TMĐT ghi nhận giá trung bình hàng tháng đạt 104.614 đồng, tăng 26% so với giai đoạn trước. Trong đó, Lazada ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 197.520 đồng vào tháng 9, dẫn đầu toàn thị trường.

Việc giữ ổn định thị phần và gia tăng giá trị đơn hàng trung bình suốt 9 tháng qua cho thấy tệp khách hàng của Lazada ngày càng chi tiêu nhiều hơn dựa trên chiến lược kinh doanh tập trung vào hàng chính hãng và trải nghiệm khách hàng chất lượng cao.

Bên cạnh các ưu đãi truyền thống như freeship, sàn này còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi theo nhu cầu như thời trang, chăm sóc cá nhân, mô hình nhân vật và đồ sưu tầm hay hợp tác với các thương hiệu chính hãng để củng cố vị thế kênh kết nối.

Ngược lại, Shopee và TikTok Shop duy trì mức giá tương đối ổn định quanh ngưỡng 100.000-110.000 đồng, cho thấy sức cạnh tranh cao trong phân khúc giá thấp.

Sự trỗi dậy của shop Mall và hàng nhập khẩu

Dù chỉ chiếm 2,64% tổng số shop, các shop Mall lại đóng góp tới 35,7% tổng doanh số trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của nhóm cửa hàng chính hãng đối với hành vi mua sắm trực tuyển.

TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi mở rộng thêm 52% số lượng shop Mall và doanh số tăng gần 115%, thể hiện tốc độ mở rộng nhanh và sức hút của mô hình mua sắm kết hợp nội dung giải trí.

Trong khi đó, Shopee ghi nhận số lượng shop Mall giảm 38,12%, song doanh số vẫn tăng nhẹ 6%, phản ánh hiệu quả tối ưu của các cửa hàng chính hãng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ chính sách kiểm soát chất lượng khắt khe hơn và việc siết chặt tiêu chuẩn tham gia Shopee Mall.

Quý vừa rồi, thị trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh số hàng nhập khẩu.

Trên Shopee, nhóm hàng nhập khẩu ghi nhận doanh số 4.400 tỷ đồng, chiếm 8% tổng doanh thu toàn sàn. Doanh số tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi sản lượng giảm 10%, cho thấy mức giá bán bình quân có xu hướng tăng, có thể đến từ biến động tỷ giá, chi phí logistics, hoặc sự dịch chuyển trong cơ cấu sản phẩm.

DOANH SỐ BÁN HÀNG TMĐT CÓ THỂ LẬP KỶ LỤC MỚI Nguồn: Metric.vn. Nhãn I II III Dự báo IV Doanh số tỷ đồng 101400 100900 103600 105000

Tổng cộng 70 triệu sản phẩm được bán ra với giá trị trung bình 69.959 đồng/sản phẩm, phản ánh sức mua ổn định của nhóm hàng phổ thông trên Shopee. Kết quả này cho thấy hàng nhập khẩu tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu tiêu dùng trên sàn, nhờ lợi thế về mẫu mã, giá cả cạnh tranh và nguồn gốc xuất xứ đa dạng.

Không chỉ Shopee, các đối thủ như Lazada cũng có động thái đẩy mạnh kênh hàng hóa xuyên biên giới như bắt tay với sàn TMĐT Hàn Quốc G-Market để đưa hơn 20 triệu sản phẩm chính hãng vào thị trường Đông Nam Á.

Dự báo trong quý IV/2025, tổng doanh số thị trường TMĐT Việt Nam dự kiến đạt 105.000 tỷ đồng , với sản lượng khoảng 1,07 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1% và 8% so với quý III.

Đà tăng trưởng trong quý cuối năm được thúc đẩy nhờ loạt chiến dịch khuyến mãi lớn mùa lễ hội như 11/11, 12/12 và mùa mua sắm cuối năm, cùng xu hướng chi tiêu tăng mạnh ở các nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các kênh bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và các chiến dịch flash sale trên sàn thương mại điện tử, tiếp tục góp phần mở rộng quy mô đơn hàng.

Ngoài ra, việc đầu tư mạnh vào logistics và trải nghiệm giao hàng nhanh giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, qua đó duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử đang dần bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn.