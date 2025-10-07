Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SSI lập kỷ lục thị phần môi giới chứng khoán

  Thứ ba, 7/10/2025 11:29 (GMT+7)
Quý III/2025 chứng kiến cuộc đua thị phần môi giới sôi động trên sàn HoSE khi VPS củng cố ngôi đầu với 17,05%, còn SSI lập kỷ lục 11,82% - mức cao nhất trong gần 5 năm.

Thị phần môi giới trên HoSE của SSI mở rộng lên 11,82%. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý III/2025, bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, Mirae Asset, VCBS và KIS Việt Nam.

Tổng thị phần của nhóm công ty này đạt 69,05%, cho thấy mức độ tập trung ngày càng cao trên thị trường môi giới chứng khoán.

Trong đó, Chứng khoán VPS giữ vững “ngôi vương” môi giới trên HoSE với 17,05% thị phần, tăng nhẹ so với quý II sau khi đã thu hẹp trong quý trước đó. Dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn giai đoạn 2021-2022, VPS vẫn duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Đáng chú ý, Chứng khoán SSI tiếp tục có quý thứ 4 liên tiếp mở rộng thị phần, đạt 11,82%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2020. Diễn biến này cho thấy nỗ lực tái cấu trúc danh mục khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ của SSI đang mang lại kết quả rõ rệt, giúp công ty củng cố vị thế trong nhóm công ty chứng khoán truyền thống.

TCBS giữ vững vị trí thứ 3 với 7,75% thị phần. Trong khi đó, MBS (Chứng khoán MB) cũng cải thiện thị phần lên 5,61%, vươn lên vị trí thứ 6.

THỊ PHẦN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TRÊN HOSE QUÝ III/2025
Nguồn: HoSE.
NhãnVPSSSITCBSVietcapHSCMBSVNDirectMASVCBSKISKhác
Thị phần % 17.0511.827.756.436.255.615.422.972.882.8730.95

Ở chiều ngược lại, VNDirect rớt xuống vị trí thứ 7 với 5,42% thị phần, giảm nhẹ so với quý II.

VCBS (Chứng khoán Vietcombank) dù thị phần giảm nhẹ so với nửa đầu năm, vẫn vươn lên vị trí thứ 9, vượt qua Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam. Mặt khác, công ty chứng khoán Hàn Quốc này tụt xuống cuối bảng top 10 khi thị phần giảm mạnh còn 2,88%.

Quý III/2025 cũng là giai đoạn VN-Index chạm mốc 1.700 điểm, với thanh khoản bùng nổ 60.000-80.000 tỷ đồng/phiên. Đây là yếu tố quan trọng giúp các công ty chứng khoán cải thiện mạnh doanh thu từ hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh.

Theo giới phân tích, với thanh khoản cải thiện cùng tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn, kết quả kinh doanh quý III của nhóm công ty chứng khoán được kỳ vọng sẽ tăng mạnh so với quý II. Dù vậy, sự cạnh tranh về phí giao dịch và lãi suất margin dự kiến vẫn sẽ gay gắt trong quý IV, đặc biệt khi các công ty ngoại như Mirae Asset hay KIS tiếp tục nỗ lực mở rộng thị phần tại Việt Nam.

