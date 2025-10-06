VN-Index bị nghi ngờ

Các chuyên gia nhận định xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, trong khi nhịp hồi (nếu có) chỉ mang tính kỹ thuật và là cơ hội để tái cơ cấu danh mục.

Thị trường liên tục rung lắc trong biên độ hẹp. Ảnh: Nam Khánh.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động, phản ánh rõ trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới. Ngay từ đầu tuần, chỉ số chịu áp lực điều chỉnh mạnh quanh vùng 1.660 điểm khi lực cung gia tăng tại nhóm cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn trước, đặc biệt là bất động sản và đầu tư công.

Tuy nhiên, nhờ lực cầu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng một số cổ phiếu đơn lẻ như LPB và VNM, thị trường phần nào giữ được nhịp cân bằng, tránh rơi vào trạng thái điều chỉnh sâu.

Dòng tiền trong tuần tiếp tục thể hiện sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nếu nhóm bất động sản và xây dựng - đầu tư công chịu áp lực chốt lời mạnh sau nhịp tăng kéo dài thì ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu công nghiệp - tiêu dùng lại ghi nhận lực mua quay trở lại. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển thay vì rút hẳn khỏi thị trường.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng trong suốt 5 phiên đầu tuần với tổng giá trị lên tới 7.400 tỷ đồng , tăng 13% so với tuần trước đó. Áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm bluechip, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế giữa giai đoạn thị trường thiếu động lực bứt phá.

Chốt tuần, VN-Index dừng tại 1.645,82 điểm, giảm 14,88 điểm, tương đương 0,9% so với tuần trước.

Dòng tiền dịch chuyển về cổ phiếu vốn hóa lớn

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trên đồ thị ngày, chỉ số VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1.620-1.680 điểm, trong khi thanh khoản duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng, thiếu động lực để bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, VN-Index ghi nhận rung lắc mạnh và điều chỉnh. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục hướng xuống, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bên cạnh đó, chỉ báo dòng tiền cũng phản ánh lực cầu chủ động đang suy yếu rõ rệt.

VCBS nhận định xác suất cao thị trường vẫn sẽ còn xuất hiện thêm các nhịp rung lắc trong những phiên tới. Dù vẫn vận động trong vùng tích lũy ngắn hạn, chỉ số đang hình thành xu hướng zig zag đi xuống kéo dài hơn một tháng qua.

Trong tuần vừa qua, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và đầu tư công - những cổ phiếu đã tăng nóng trước đó. Ngược lại, dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm vốn hóa lớn như Vingroup (VIC, VHM, VRE) và nhóm ngân hàng.

Dòng tiền vào thị trường ngày càng đuối dần. Ảnh: TradingView.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường và chủ động quản trị rủi ro danh mục, đặc biệt trong giai đoạn chờ đợi hai yếu tố tác động lớn: kết quả nâng hạng thị trường và báo cáo lợi nhuận quý III/2025.

Ngoài ra, VCBS cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò vào những mã đang giữ vững vùng hỗ trợ hoặc bật tăng từ nền tích lũy, tập trung vào 2 nhóm ngành được đánh giá tích cực là ngân hàng và chứng khoán.

Lạc quan hơn, Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên đầu tuần mới, nhưng nhìn chung VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn với mô hình tam giác, khiến hoạt động giao dịch ngắn hạn tiếp tục gặp khó.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục trong những phiên tới, trong khi nhóm vốn hóa lớn có thể đi ngang trong biên độ hẹp.

Về chiến lược, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức “trung tính”, do đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tạm dừng giao dịch ngắn hạn để quan sát thêm tín hiệu xác nhận.

Trong trung hạn (1-5 tháng), xu hướng thị trường vẫn duy trì ở mức tăng. Yuanta kỳ vọng nhịp điều chỉnh sẽ chững lại trong tuần tới, khi các chỉ số VNMidcap và VNSmallcap đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu xuất hiện nhịp hồi phục, xu hướng tăng trung hạn của thị trường vẫn được bảo toàn.

"Do đó, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và tiếp tục quan sát phản ứng của thị trường trong tuần tới", Yuanta khuyến nghị.

Cẩn trọng với vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index đã đóng cửa dưới hai đường trung bình SMA10 và SMA20, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm đáng kể, phản ánh tâm lý thận trọng lan rộng. Thị trường vẫn chưa thể bứt phá qua kênh giá trên, trong khi vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định quanh 1.600-1.610 điểm.

BSC cho rằng việc chỉ số dao động yếu dưới các đường trung bình động quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu, do đó nhà đầu tư nên duy trì trạng thái thận trọng quan sát.

Chứng khoán TPBank (TPS) nhận định VN-Index đang nối tiếp nhịp điều chỉnh với thanh khoản tăng trở lại cho thấy bên bán chủ động chiếm ưu thế. Một số cổ phiếu trụ cột giúp thu hẹp biên độ giảm, tuy nhiên xu hướng chung vẫn yếu.

Theo TPS, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật tạm thời nhờ tín hiệu VN30 giữ cân bằng quanh ngưỡng MA20 (1.852 điểm) và HNX-Index chạm vùng hỗ trợ ngắn hạn 265 điểm. Tuy nhiên, công ty lưu ý ngưỡng 1.630 điểm vẫn là mốc phân định xu hướng, và việc mất trendline ngắn hạn khiến kỳ vọng bứt phá bị thu hẹp đáng kể.

"Nếu kịch bản bất lợi xảy ra, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ sâu quanh 1.530 điểm", TPS cảnh báo, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi (nếu có) để cơ cấu danh mục và duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định việc VN-Index liên tục dao động quanh 1.660 điểm với biên độ ngày càng thu hẹp là dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn tích lũy giằng co. Đáng chú ý, hai phiên cuối tuần chứng kiến chỉ số giảm liên tiếp kèm thanh khoản tăng dần, phản ánh lực bán đang gia tăng.

Áp lực này lan tỏa sang nhiều cổ phiếu, đặc biệt nhóm ngoài VN30, khiến thị trường thiếu đi động lực dẫn dắt. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC tiếp tục là điểm tựa giúp chỉ số hạn chế đà giảm.

ACBS cho rằng trong bối cảnh biên độ dao động thu hẹp, thị trường có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh trong các phiên tới. Do đó, nhà đầu tư cần ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.