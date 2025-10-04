Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự kiến góp thêm hơn 60 triệu cổ phiếu VIC vào CTCP Năng lượng VinEnergo, nâng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại Vingroup lên 4,27%.

VinEnergo sẽ nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị thường trên 29.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Năng lượng VinEnergo vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC).

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp thêm vốn.

Sau giao dịch, VinEnergo sẽ nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.

Loại giao dịch được đăng ký là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinEnergo. Mục đích được công bố là nhằm tăng vốn điều lệ và năng lực tài chính của VinEnergo, qua đó phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC đang được giao dịch với giá 176.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị thương vụ lên tới 10.590 tỷ đồng .

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng, bởi theo ông "Việt Nam hiện rất thiếu năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh".

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn (1.600 MW và 3.200 MW), dự kiến vận hành cuối năm 2030. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp, vừa bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII.