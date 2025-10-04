Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo

  • Thứ bảy, 4/10/2025 17:19 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự kiến góp thêm hơn 60 triệu cổ phiếu VIC vào CTCP Năng lượng VinEnergo, nâng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại Vingroup lên 4,27%.

VinEnergo sẽ nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị thường trên 29.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Năng lượng VinEnergo vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC).

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp thêm vốn.

Sau giao dịch, VinEnergo sẽ nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.

Loại giao dịch được đăng ký là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinEnergo. Mục đích được công bố là nhằm tăng vốn điều lệ và năng lực tài chính của VinEnergo, qua đó phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC đang được giao dịch với giá 176.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị thương vụ lên tới 10.590 tỷ đồng.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng, bởi theo ông "Việt Nam hiện rất thiếu năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh".

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn (1.600 MW và 3.200 MW), dự kiến vận hành cuối năm 2030. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp, vừa bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng góp vinenergo Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup vic vingroup phạm nhật vượng vinenergo

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

