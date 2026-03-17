Giá xăng dầu tại Mỹ cao nhất 3 năm

Giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 3 năm qua, giữa lúc tình hình xung đột Mỹ - Israel và Iran khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt.

Dữ liệu từ GasBuddy cho thấy giá bán lẻ dầu diesel trung bình tại Mỹ đã vượt mốc 5 USD /gallon vào ngày 16/3 (giờ địa phương) khi cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục khiến nguồn cung loại nhiên liệu công nghiệp này bị thắt chặt, theo Reuters. Vào tháng 12/2022, giá dầu diesel Mỹ cũng lần đầu vượt mốc 5 USD , ngay thời điểm thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các nhà kinh tế cảnh báo giá dầu diesel tăng vọt có thể làm chậm hoạt động kinh tế toàn cầu, do nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và vận tải hàng hóa, trong khi chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Lạm phát giá nhiên liệu cũng có thể trở thành rủi ro lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3 và làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu diesel toàn cầu, bởi Trung Đông là nhà cung cấp lớn cả diesel thành phẩm lẫn loại dầu thô phù hợp nhất để sản xuất dầu diesel.

Không chỉ dầu diesel, dữ liệu cho thấy giá xăng trung bình tại Mỹ cũng đang đứng ở mức 3,76 USD /gallon, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Việc Iran gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz đã ảnh hưởng tới khoảng 10-20% nguồn cung dầu diesel vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Bên cạnh đó, dòng chảy dầu thô từ Trung Đông sang các nhà máy lọc dầu châu Á suy giảm khiến nhiều cơ sở phải cắt giảm sản lượng, qua đó làm giảm thêm khả năng cung ứng dầu diesel toàn cầu.

Một loạt biện pháp đã được ông Trump và các nhà lãnh đạo thế giới công bố nhằm hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu, bao gồm việc các quốc gia công nghiệp hóa giải phóng lượng dầu dự trữ kỷ lục, cho đến nay các hành động này vẫn chưa đủ để kiềm chế đà tăng mạnh của giá nhiên liệu.

"Chừng nào dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz chưa được khôi phục đáng kể, áp lực tăng đối với giá nhiên liệu vẫn sẽ tiếp diễn", ông Patrick De Haan, Giám đốc phân tích dầu mỏ của GasBuddy, nhận định.