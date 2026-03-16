Nhật Bản bơm 80 triệu thùng dầu 'cứu' giá xăng

Trước căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, Nhật Bản sẽ xuất dầu từ kho dự trữ quốc gia từ ngày 16/3 nhằm giảm áp lực nguồn cung và kìm đà tăng giá nhiên liệu nội địa.

Theo kế hoạch vừa công bố, Nhật Bản sẽ giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, tương đương gần 45 ngày tiêu thụ của quốc gia này. Quyết định được đưa ra khi giá xăng trên khắp Nhật Bản bắt đầu tăng do nguồn cung từ Trung Đông bị ảnh hưởng, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới, theo Reuters.

Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước sử dụng lượng dầu được giải phóng từ kho dự trữ nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa. Động thái này dự kiến làm giảm khoảng 17% lượng dự trữ dầu quốc gia.

Việc xả kho cũng diễn ra trong bối cảnh các nước tiêu thụ năng lượng lớn đang cân nhắc phối hợp hành động để ổn định thị trường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang xem xét kế hoạch xả tổng cộng khoảng 400 triệu thùng dầu trên toàn cầu nhằm giảm cú sốc nguồn cung và biến động giá.

Ông Yuriy Humber, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Yuri Group cho rằng Nhật Bản hiện đánh giá rất nghiêm trọng những rủi ro đối với nguồn cung dầu.

“Kho dự trữ có thể giúp ổn định nguồn cung và giá cả trong ngắn hạn, nhưng chủ yếu chỉ mua thêm thời gian. Chúng không thể bù đắp hoàn toàn nếu sự gián đoạn ở eo biển Hormuz kéo dài”, ông nói.

Nhật Bản đã bắt đầu xây dựng hệ thống dự trữ dầu quốc gia từ năm 1978, sau cú sốc dầu mỏ toàn cầu trong thập niên 1970. Hiện quốc gia G7 này phụ thuộc khoảng 90% nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông, nhưng duy trì lượng dự trữ tương đương 254 ngày tiêu thụ.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, nước này sẽ ưu tiên giải phóng lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ từ đầu tuần tới. Sau đó, chính phủ dự kiến tiếp tục xả thêm khoảng một tháng nguồn cung từ kho dự trữ nhà nước vào cuối tháng.

Song song với việc sử dụng kho dự trữ, nước này cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung dầu thô từ Mỹ, Trung Á, Nam Mỹ và một số nước vùng Vịnh có thể vận chuyển dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Hiện Nhật Bản nhập khoảng 4% dầu từ Mỹ, sau khi gần như dừng mua dầu từ Nga kể từ năm 2022, thời điểm nước này cũng từng phải sử dụng kho dự trữ dầu để ổn định thị trường năng lượng trong nước.