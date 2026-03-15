Các nước châu Á sắp chốt thỏa thuận năng lượng 30 tỷ USD với Mỹ

Nhật Bản cùng một số quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến công bố các thỏa thuận trị giá ít nhất 30 tỷ USD với các công ty Mỹ vào cuối tuần này, trong bối cảnh các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Tokyo nhằm thúc đẩy hợp tác với các đồng minh khu vực về năng lượng và khoáng sản chiến lược, theo Bloomberg.

Washington thúc đẩy liên minh năng lượng tại châu Á

Theo các quan chức Nhà Trắng (yêu cầu giấu tên trước khi thông báo chính thức được công bố), các thỏa thuận sẽ bao gồm cam kết mua hàng và nhiều giao dịch khác liên quan đến các mặt hàng như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng hạt nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến thăm Washington vào ngày 19/3. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được cho là sẽ tới Bắc Kinh trong khoảng 3 tuần tới để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các thỏa thuận dự kiến được công bố bên lề Diễn đàn Bộ trưởng và Doanh nghiệp về An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sự kiện lần đầu tiên được Mỹ bảo trợ tổ chức tại Tokyo. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng, những vật liệu thiết yếu cho sản xuất điện thoại di động, pin, động cơ phản lực và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triển khai nhiều bước đi nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, bao gồm cả việc mua cổ phần trong các doanh nghiệp khai khoáng. Động thái này được thúc đẩy sau khi các tranh chấp thương mại khiến nguồn cung một số nguyên liệu bị gián đoạn trong năm ngoái.

Một phái đoàn đông đảo quan chức chính phủ Mỹ đã tham dự hội nghị do Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA - United States Trade and Development Agency) tổ chức, với sự tham gia của hơn 10 đại diện đến từ ít nhất 5 bộ cấp nội các, cùng các cơ quan như Nhà Trắng, Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia (NEDC), USTDA và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ. Tổng cộng khoảng 18 quốc gia dự kiến tham dự sự kiện, bao gồm Australia, Bangladesh và Hàn Quốc.

Căng thẳng tại Trung Đông và những gián đoạn nguồn cung năng lượng liên quan cũng được cho là sẽ làm gia tăng mức độ cấp thiết của các cuộc thảo luận.

Khoáng sản thiết yếu là trọng tâm bàn bạc

Khoáng sản thiết yếu là trọng tâm bàn bạc

Trước đó, việc đình chỉ xuất khẩu LNG từ công ty năng lượng nhà nước của Qatar - lâu nay được xem là một trong những nhà cung cấp LNG đáng tin cậy nhất thế giới - đã làm nổi bật rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một khu vực duy nhất cho nguồn cung năng lượng thiết yếu, đồng thời có thể tạo lợi thế thương mại cho các đối thủ của Mỹ.

Phát biểu với báo giới trên đường tới Tokyo, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết chương trình nghị sự về “thống trị năng lượng” của chính quyền ông Trump nhằm bảo đảm thịnh vượng trong nước, đồng thời cung cấp đủ năng lượng để bán cho các đồng minh.

Theo ông, điều này giúp các đối tác không phải phụ thuộc vào các quốc gia đối thủ hoặc đối mặt với rủi ro bị gây sức ép về chuỗi cung ứng.

Các bộ trưởng tham gia diễn đàn dự kiến có các cuộc thảo luận kín, tập trung vào quan điểm rằng nguồn cung năng lượng đáng tin cậy được phát triển thông qua hợp tác giữa các đồng minh là yếu tố quan trọng đối với ổn định khu vực, tăng trưởng kinh tế cũng như cạnh tranh trong nền kinh tế được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo. Trong đó, khoáng sản thiết yếu được xác định là trọng tâm thảo luận.

Trong khi Washington nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản, chính quyền ông Trump cũng thúc đẩy các quốc gia đối tác tăng cường mua hàng từ Mỹ.

“Với năng lực sản xuất ngày càng mở rộng và thành tích đã được chứng minh là đối tác năng lượng đáng tin cậy, Mỹ đang cung cấp nhiên liệu, khoáng sản và công nghệ giúp xây dựng nền kinh tế bền vững và chuỗi cung ứng an toàn cho người dân Mỹ cũng như các đồng minh”, ông Burgum cho biết.

Ít nhất một thỏa thuận dự kiến được thảo luận tại sự kiện kéo dài hai ngày cuối tuần đã được công bố trước đó, đó là hợp đồng dài hạn của Venture Global cung cấp 1,5 triệu tấn LNG mỗi năm cho một công ty con của tập đoàn Hanwha Corporation của Hàn Quốc. Theo một quan chức Nhà Trắng, nhiều thỏa thuận khác cũng sẽ được công bố lần đầu trong khuôn khổ diễn đàn.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán song phương giữa các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho cuộc gặp giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần tới. Theo các quan chức, việc thảo luận trước những lĩnh vực hợp tác tiềm năng sẽ giúp chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo.