Thêm 60 quốc gia có nguy cơ bị Mỹ áp thuế mới

Mỹ thông báo mở các cuộc điều tra thương mại mới đối với 60 quốc gia, nhằm rà soát quy trình nhập khẩu cũng như sử dụng lao động trong sản xuất.

Ngày 12/3 (giờ Mỹ), Mỹ đã công bố các cuộc điều tra thương mại mới nhằm vào 60 nền kinh tế. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 12/3 (giờ Mỹ), Mỹ đã công bố các cuộc điều tra thương mại mới nhằm vào 60 quốc gia, trong khuôn khổ các đợt rà soát nhằm xác định liệu những nền kinh tế này có hạn chế nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hay không, theo CNBC.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), các cuộc điều tra được tiến hành theo Mục 301(b) của Đạo luật Thương mại năm 1974, bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ và Mexico.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết bất chấp sự đồng thuận quốc tế về việc phản đối lao động cưỡng bức, nhiều nước đã không áp đặt và thực thi hiệu quả các biện pháp cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức xâm nhập vào thị trường.

Cuộc điều tra này sẽ xác định việc các nước có thực hiện đầy đủ các bước để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức hay chưa, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc không mạnh tay xóa bỏ thực trạng đến người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Mục 301 cho phép Mỹ áp thuế đối với các quốc gia bị phát hiện có hành vi thương mại không công bằng mà không cần sự cho phép của quốc hội. Đây cũng là thẩm quyền pháp lý mà Tổng thống Donald Trump đã sử dụng trong nhiệm kỳ đầu để áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Đáng chú ý, các cuộc điều tra mới này có thể thay thế ít nhất một phần các mức thuế đối ứng mà Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ vào tháng trước.

Động thái điều tra diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris (Pháp) vào cuối tuần này để tiếp tục các cuộc đàm phán song phương về thương mại và kinh tế.

Trước đó một ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã công bố mở các cuộc điều tra thương mại mới đối với Trung Quốc, Mexico, Liên minh châu Âu (EU) và hơn 10 nền kinh tế khác, nhằm thay thế các mức thuế đối ứng sau khi bị Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết là bất hợp pháp.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc điều tra này có thể mở rộng sang nhiều quốc gia hơn và sẽ được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Luật này cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia bị xác định có hành vi thương mại không công bằng.