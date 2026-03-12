Mỹ áp thuế 130% một mặt hàng từ Việt Nam, Hòa Phát bị áp gần 122%

Hòa Phát và nhiều doanh nghiệp khác nằm trong danh sách bị Bộ Thương mại Mỹ điều tra về việc chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp thuế hơn 130% đối với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Hòa Phát.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê bao gồm: Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế CBPG sơ bộ đối với công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121,97%, trong khi các công ty còn lại phải chịu mức thuế lên đến 130,77%.

Mức thuế CBPG sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện khá cao. Đáng chú ý, mức thuế này cao hơn hàng xuất khẩu từ Bulgary (52,8%) và Ai Cập (34,2-52,73%) cùng bị điều tra. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế CBPG trong kết luận cuối cùng.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận CBPG sơ bộ, Bộ Thương mại Mỹ có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, cơ quan này sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Mỹ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

Đồng thời, Cục cũng khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất phối hợp tích cực trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi cơ quan quản lý sở tại tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.