Thép cán nóng Việt Nam chịu thuế chống bán phá giá 12,1% ở EU

Bộ Công Thương cho biết Ủy ban châu Âu vừa chính thức công bố áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế 12,1%.

Thép Việt bị EU áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên đến 12,1%. Ảnh: FHS.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định thực thi EU 2025/1919, chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, Ai Cập và Nhật Bản.

Theo quyết định, thép cán nóng của Việt Nam khi vào thị trường châu Âu (EU) sẽ chịu mức thuế 12,1%. Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm do Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên sản xuất được miễn áp thuế chống bán phá giá.

Trong khi đó, thép cán nóng của Formosa Hà Tĩnh nhà sản xuất lớn tại Việt Nam sẽ nằm trong diện chịu mức thuế nêu trên.

Ngoài Việt Nam, một số tập đoàn thép lớn của Nhật Bản như Nippon Steel Corporation, JFE Steel, Daido Steel phải chịu mức thuế từ 29,8% đến 30%, riêng Tokyo Steel ở mức 6,9%. Ai Cập cũng bị áp mức thuế chung 11,7% cho toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang EU.

Thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm cán phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, có hoặc không ở dạng cuộn, không được gia công thêm ngoài cán nóng, không phủ, mạ hoặc tráng.

Bên cạnh đó còn có các sản phẩm bị loại trừ như sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; sản phẩm bằng thép dụng cụ và thép tốc độ cao; các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày trên 10 mm và chiều rộng từ 600mm trở lên và các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm và chiều rộng từ 2.050mm trở lên.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và các quốc gia trên được khởi xướng từ ngày 8/8/2024, theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu.

Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá từ 1/4/2023 đến 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2021 đến 31/3/2024.

Trước đó, EC xác định ngành sản xuất thép cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua việc suy giảm thị phần, giá bán, lợi nhuận, mức đầu tư và việc làm.

Ngoài thép cán nóng, EC cũng vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá với các sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/7/2024 đến 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 2022 đến ngày 30/6/2025. Vụ việc này sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng.