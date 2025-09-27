Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thép cán nóng Việt Nam chịu thuế chống bán phá giá 12,1% ở EU

  • Thứ bảy, 27/9/2025 11:21 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Bộ Công Thương cho biết Ủy ban châu Âu vừa chính thức công bố áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế 12,1%.

Thép Việt bị EU áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên đến 12,1%. Ảnh: FHS.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định thực thi EU 2025/1919, chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, Ai Cập và Nhật Bản.

Theo quyết định, thép cán nóng của Việt Nam khi vào thị trường châu Âu (EU) sẽ chịu mức thuế 12,1%. Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm do Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên sản xuất được miễn áp thuế chống bán phá giá.

Trong khi đó, thép cán nóng của Formosa Hà Tĩnh nhà sản xuất lớn tại Việt Nam sẽ nằm trong diện chịu mức thuế nêu trên.

Ngoài Việt Nam, một số tập đoàn thép lớn của Nhật Bản như Nippon Steel Corporation, JFE Steel, Daido Steel phải chịu mức thuế từ 29,8% đến 30%, riêng Tokyo Steel ở mức 6,9%. Ai Cập cũng bị áp mức thuế chung 11,7% cho toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang EU.

Thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm cán phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, có hoặc không ở dạng cuộn, không được gia công thêm ngoài cán nóng, không phủ, mạ hoặc tráng.

Bên cạnh đó còn có các sản phẩm bị loại trừ như sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; sản phẩm bằng thép dụng cụ và thép tốc độ cao; các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày trên 10 mm và chiều rộng từ 600mm trở lên và các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm và chiều rộng từ 2.050mm trở lên.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và các quốc gia trên được khởi xướng từ ngày 8/8/2024, theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu.

Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá từ 1/4/2023 đến 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2021 đến 31/3/2024.

Trước đó, EC xác định ngành sản xuất thép cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua việc suy giảm thị phần, giá bán, lợi nhuận, mức đầu tư và việc làm.

Ngoài thép cán nóng, EC cũng vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá với các sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/7/2024 đến 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 2022 đến ngày 30/6/2025. Vụ việc này sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu nguy cơ bị điều tra thương mại

Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội.

16:44 20/9/2025

Chủ nợ lớn nhất của 'vua thép' Hòa Phát

Hòa Phát ghi nhận dư nợ vay kỷ lục hơn 94.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, chiếm gần 40% tổng nguồn vốn, song vẫn duy trì lợi nhuận tăng trưởng nhờ ngành thép hồi phục mạnh.

06:34 5/9/2025

Mỹ âm thầm áp thuế 50% với 400 mặt hàng mới

Chính quyền ông Trump đã âm thầm mở rộng phạm vị áp thuế 50% lên thép và nhôm, thêm hơn 400 sản phẩm mới như máy móc, vật liệu xây dựng, hóa chất chuyên dụng vào diện áp dụng.

09:47 20/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

phá giá chống phá giá nhập khẩu Liên minh châu Âu thép cuộn thép cán nóng thuế

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

Đọc tiếp

Cong ty bau Duc hoan tat hoan doi no hinh anh

Công ty bầu Đức hoàn tất hoán đổi nợ

45 phút trước 11:20 27/9/2025

0

Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 12.675 tỷ đồng.

Bang gia dat 'nong' dang day gia nha o neo cao hinh anh

Bảng giá đất 'nóng' đang đẩy giá nhà ở neo cao

48 phút trước 11:17 27/9/2025

0

Theo chuyên gia, bảng giá đất tăng mạnh thời gian qua trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất làm đội chi phí đầu vào của dự án bất động sản - một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà ở liên tục neo cao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý