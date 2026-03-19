Kinh Bắc lãi hơn 300 tỷ nhờ mua rẻ công ty sở hữu 'đất vàng' Láng Hạ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng nhờ mua 99% vốn công ty là chủ đầu tư dự án tại Láng Hạ, Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 vừa công bố, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) đã ghi nhận một khoản lãi 327 tỷ đồng từ giao dịch mua rẻ 2 công ty là 3H và A&E.

Theo thuyết minh báo cáo, cuối tháng 12 năm ngoái, tổng công ty này đã hoàn tất mua lại 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam (tương ứng 9,45 triệu cổ phần) và Công ty TNHH Logistics A&E (9,65 triệu cổ phần), theo các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Đến ngày 31/12/2025, cả 2 đơn vị này đều trở thành công ty con do Kinh Bắc sở hữu toàn bộ quyền biểu quyết và lợi ích.

Thông qua 2 pháp nhân trên, doanh nghiệp đồng thời nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ với tỷ lệ lợi ích lần lượt 49% và 50%.

CTCP Đầu tư Láng Hạ được biết đến là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Dự án tọa lạc tại ngã tư Láng Hạ - La Thành, vị trí được xem là một trong những điểm đắc địa bậc nhất khu vực.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong/Tiền Phong.

Theo thiết kế, công trình có quy mô 28 tầng, kèm 2 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái và 4 tầng hầm. Tuy nhiên, khi thi công đến tầng 28, dự án buộc phải dừng lại theo yêu cầu của Công an quận Ba Đình (trước sáp nhập) nhằm hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn mới.

Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai trở lại, trở thành khối bê tông cao tầng bỏ hoang giữa khu phố trung tâm.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 6.687 tỷ đồng , tăng 2,4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.208 tỷ đồng , gấp hơn 5 lần năm 2024. Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và doanh thu tài chính.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 69.800 tỷ đồng , tăng hơn 55% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị hơn 27.000 tỷ đồng .

Trong năm, Kinh Bắc đẩy mạnh đầu tư vào nhiều dự án trọng điểm như Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (tăng từ hơn 8.400 tỷ lên trên 16.600 tỷ đồng ), Khu công nghiệp Lộc Giang (từ 58 tỷ lên hơn 1.800 tỷ đồng ), dự án Trump International Hưng Yên (gần 740 tỷ đồng ) và Khu công nghiệp Kim Thành 2 ( 520 tỷ đồng )...