Vingroup khởi công trục không gian Quốc lộ 1A hơn 160.000 tỷ

  • Thứ ba, 19/5/2026 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ khởi công dự án. Ảnh: VIC.

Sáng nay, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Theo ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup - dự án sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khai thác vận hành. Công tác khảo sát được triển khai bằng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế ứng dụng mô hình 3D hiện đại; thi công sử dụng vật liệu và thiết bị công nghệ mới.

Toàn bộ quá trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư giám sát thông qua hệ thống hình ảnh trực tuyến. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các giải pháp quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội và Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8 km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.

Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội.

Vingroup sắp khởi công dự án mở rộng đường hơn 6 tỷ USD

Vingroup dự kiến khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, vào ngày 19/5 tới.

13:49 16/5/2026

Vingroup tuyển lao động làm việc ở khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội

Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển giai đoạn 1 với hơn 20.000 lao động làm việc tại khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và dự án khác của Vingroup trên địa bàn Hà Nội.

16:03 15/5/2026

Hà Nội duyệt chủ trương mở rộng quốc lộ 1A do Vingroup đầu tư

Dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) dài khoảng 36,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng,

17:07 11/5/2026

Thủy Tiên

Vingroup Hà Nội Vingroup mở rộng quốc lộ Vingroup mở rộng đường quốc lộ 1a

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

