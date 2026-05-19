VNG dự kiến có lãi trở lại

VNG lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM, qua đó kỳ vọng chấm dứt chuỗi 5 năm thua lỗ liên tiếp.

Theo tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6, CTCP VNG (UPCoM: VNZ) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 12.500- 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp công nghệ này đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán.

Nếu hoàn thành kế hoạch, VNG sẽ khép lại chuỗi 5 năm thua lỗ liên tiếp kéo dài từ 2021. Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh với mức lỗ dự kiến 150- 600 tỷ đồng , trong đó có năm ghi nhận khoản lỗ đột biến vượt 2.300 tỷ đồng .

Cơ sở cho kế hoạch lợi nhuận năm nay đến từ những tín hiệu tích cực trong quý I. Báo cáo tài chính quý đầu năm cho thấy VNG ghi nhận lợi nhuận gộp 1.100 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 125 tỷ đồng , mức cao nhất theo quý trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tổng giám đốc Kelly Wong cho biết kết quả này đến từ việc 3/4 mảng kinh doanh cốt lõi đạt tăng trưởng 2 chữ số, cùng với việc duy trì kỷ luật vận hành và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính.

Dù kết quả kinh doanh khởi sắc, ban lãnh đạo VNG vẫn dự kiến trình cổ đông phương án không chia cổ tức trong năm 2026. Toàn bộ 558 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối dự kiến được giữ lại nhằm phục vụ các hoạt động đầu tư, mở rộng năng lực công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Về định hướng tăng trưởng, VNG xác định AI và chiến lược mở rộng thị trường quốc tế tiếp tục là hai trụ cột trọng tâm trong năm 2026. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nguồn lực phát triển các dịch vụ, giải pháp ứng dụng AI; khai thác sâu hơn giá trị tài sản sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực game; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ điện toán đám mây.

Trong tầm nhìn đến năm 2030, VNG đặt mục tiêu tối thiểu 20% tổng doanh thu tập đoàn đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI. Ban lãnh đạo nhấn mạnh đây là một phần trong chiến lược đưa VNG trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, phát triển từ nền tảng thị trường Việt Nam.