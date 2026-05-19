Giá vàng vẫn yếu

Sáng 19/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng bật tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, giá vàng vẫn phổ biến giao dịch dưới 164 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước sáng 19/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) tương ứng tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng theo hướng tương tự, đưa giá bán về vùng 163,8 triệu đồng/lượng.

Dù ghi nhận phiên tăng sáng nay, trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng SJC vẫn đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm khi giá mặt hàng này đã giảm liên tục kể từ khi lập đỉnh lịch sử hồi tháng 3 ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng, giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 27 triệu đồng, tương đương mức giảm ròng tới 14%. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng vùng đỉnh tháng 3 hiện đã lỗ tới 30 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG VẪN YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8

Khác với vàng miếng, trong sáng nay, giá vàng nhẫn lại chịu áp lực giảm nhẹ, phổ biến khoảng 100.000-200.000 đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 160,6 - 163,6 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng.

PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 160,8 - 163,8 triệu/lượng. Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn ở 161,5 - 163 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong 2 tháng trở lại đây. Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, hiện giá vàng nhẫn cũng đã giảm hơn 27,5 triệu đồng/lượng (-14%). Đà giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn hiện cũng đang lỗ ròng hơn 30 triệu đồng/lượng.

Đà suy yếu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay hiện giảm gần 20 USD /ounce so với lúc mở cửa, tương đương mức giảm gần 0,4%, lùi về quanh mốc 4.547 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng, thấp hơn gần 19 triệu đồng so với giá trong nước.