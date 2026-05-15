Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất một tuần, khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong phiên giao dịch ngày 14/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới đã giảm sát vùng 4.600 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một tuần qua.

Trong phiên giao dịch ngày 14/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu với mốc 4.717 USD /ounce, tuy nhiên sau đó giá nhanh chóng rơi thẳng đứng xuống 4.645 USD /ounce. Thậm chí có thời điểm giá kim quý giảm sát về vùng 4.600 USD , đánh dấu mức giá thấp nhất của kim loại quý trong một tuần qua.

Đến thời điểm chốt phiên, giá vàng vẫn chưa ngừng giảm khi mất 38,1 USD để giao dịch quanh vùng 4.651 USD /ounce, qua đó nối dài chuỗi giảm trong 4 phiên liên tiếp. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 1,4% xuống còn 4.619 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới đang giảm thêm gần 30 USD , phổ biến dao động quanh mức 4.620 USD /ounce.

Đà giảm mạnh của giá vàng bị ảnh hưởng khi đồng USD đã tăng hơn 1% trong tuần này, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

"Giá vàng đang chịu áp lực từ nhiều phía, đồng thời giá dầu tăng khiến lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó kéo lợi suất trái phiếu đi lên và đồng USD mạnh hơn", ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng lên gần mức cao nhất một năm, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Mặt khác, giá dầu Brent tăng 5,5% trong tuần này và duy trì trên ngưỡng 106 USD /thùng, khi cuộc chiến Iran kéo dài khiến eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu - phần lớn vẫn bị phong tỏa.

Một loạt báo cáo lạm phát công bố trong tuần này cho thấy nguy cơ chi phí năng lượng tăng lan sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, từ đó làm suy yếu kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho tài sản không mang lại lợi suất này.

Ở mặt trận địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau vào cuối ngày để khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, với nhiều nghi thức ngoại giao và các thỏa thuận kinh doanh. Cuộc hội đàm cũng đi kèm cảnh báo từ phía ông Tập rằng việc xử lý sai vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) có thể khiến quan hệ 2 nước rơi vào vòng xoáy căng thẳng.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3,1% xuống còn 80,93 USD /ounce, bạch kim mất 1,7% còn 2.021,75 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,9% xuống 1.423,75 USD /ounce.