Giá vàng thế giới sụt mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc về dưới 4.700 USD/ounce, khi thị trường đang hướng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong phiên giao dịch ngày 12/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 34,9 USD xuống 4.699 USD /ounce. Trước đó, kim loại quý từng leo lên 4.771 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/4, nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu về vùng giá dưới 4.720 USD .

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 0,5% xuống 4.704,7 USD /ounce.

Việc giá vàng liên tục mất giá trong phiên mới nhất liên quan đến đồng USD tăng giá và thị trường đang chờ đợi một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran.

Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái mong manh, sau khi Tehran bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Mỹ và vẫn giữ nguyên danh sách các yêu cầu mà ông Trump cho là "vô lý", theo Reuters.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho biết thị trường đang chờ dữ liệu CPI, dự kiến được công bố trong ngày, qua đó mang lại thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

"Chúng ta đã chứng kiến kỳ vọng rằng nhiều ngân hàng trung ương chuyển sang lập trường cứng rắn hơn đáng kể. Đối với Fed, điều đó đồng nghĩa với việc khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như đã bị loại bỏ", ông Spivak nói thêm.

BofA Global Research và Goldman Sachs cũng đã hạ kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay, với lý do lạm phát vẫn ở mức cao vì giá năng lượng tăng mạnh và thị trường lao động tiếp tục cho thấy sức mạnh.

Trong khi đó, giá dầu nối dài đà tăng từ phiên trước. Giá dầu thô neo cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó lãi suất có khả năng sẽ duy trì ở mức cao hơn. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây áp lực lên tài sản không sinh lãi này.

Đáng chú ý, thị trường cũng đang theo dõi chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày của ông Trump trong tuần này, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm cả tình hình Trung Đông.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,2% xuống 84,18 USD /ounce, bạch kim giảm 3,1% xuống 2.064,83 USD /ounce, còn palladium giảm 1,7% xuống 1.483 USD /ounce.