Việt Nam lập kỷ lục xuất nhập khẩu

Kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới trong khi vốn FDI đăng ký đạt trên 24 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm của Việt Nam ước đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào sáng nay (3/6).

Cụ thể, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông, kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực sau 5 tháng.

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới

Theo Bộ trưởng Tuấn, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, IIP tăng trên 9%, mức cao nhất từ năm 2021 đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, trong khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 11 triệu lượt người, đều là mức cao nhất từ trước đến nay.

Về diễn biến giá cả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, CPI vẫn tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng tăng 4,31%. Nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường, trong khi giá bán lẻ trong nước tiếp tục được điều hành ở mức thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng , tương đương 53% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ. Dù vậy, tiến độ thu ngân sách đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó khoản thu từ nhà, đất giảm gần 5%.

Ở chiều ngược lại, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219.400 tỷ đồng , bằng 21,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân tương đương cùng kỳ năm trước nhưng giá trị tuyệt đối cao hơn khoảng 34.800 tỷ đồng .

Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm ước đạt trên 24 tỷ USD , tăng 33% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD , tăng 10%. Nhiều dự án quy mô lớn của Samsung, SK (Hàn Quốc), BYD (Trung Quốc) đã được cấp phép triển khai tại Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Ninh…

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục hành chính để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 445,12 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt khoảng 142.600 doanh nghiệp, tăng 28%, tiếp tục vượt số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Để duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát và đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng thiếu hụt nguồn cung, biến động giá vật liệu xây dựng; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế điều phối liên vùng về vật liệu xây dựng phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm. Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng hợp lý. Cơ quan này cũng được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm thực chất lãi suất cho vay, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, dòng ngoại tệ và theo dõi sát diễn biến cán cân thanh toán.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp nhằm bảo đảm thanh khoản cho thị trường trái phiếu Chính phủ, đồng thời hoàn thiện các quy định liên quan để thúc đẩy mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được giao bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện phục vụ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo từng ngành hàng, từng thị trường xuất khẩu và theo dõi sát tình hình nhập siêu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với công tác điều hành giá, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong quản lý thị trường, điều tiết cung - cầu hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá và tăng giá bất thường nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát theo kịch bản đã đề ra.