TP.HCM đón 2,9 tỷ USD vốn ngoại trong 3 tháng đầu năm

Theo Sở Tài chính TP.HCM, dù chịu tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu, vốn FDI vào thành phố đạt gần 2,9 tỷ USD trong quý I, tăng tới 219% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/3, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp (Sở Tài chính TP.HCM), cho biết kinh tế thành phố chịu tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ tiêu dùng nội địa, thu hút FDI và các giải pháp điều hành chủ động.

Dựa trên số liệu thống kê thực tế, Sở đánh giá những căng thẳng địa chính trị đã ảnh hưởng rõ nét đến một số lĩnh vực trọng yếu.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 22,06 tỷ USD , chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ. Hoạt động này chịu sức ép lớn từ chi phí vận tải quốc tế tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài do hạn chế ở khu vực Trung Đông, dẫn đến rủi ro hư hỏng hàng hóa, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống và đông lạnh.

Bên cạnh đó, việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, đạt 23,91 tỷ USD ) đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch sản xuất để thích ứng với chi phí logistics và giá năng lượng biến động.

Đại diện Sở Tài chính TP.HCM lưu ý mặc dù xuất khẩu gặp khó, thị trường nội địa vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I ước đạt 476.269 tỷ đồng , tăng 13,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục là động lực quan trọng với tổng thu 150.000 tỷ đồng , đạt 45,4% kế hoạch năm.

"Thành phố đã thể hiện bản lĩnh của một 'siêu đô thị' sau hợp nhất với những con số đầy ấn tượng. Vốn FDI thu hút trong quý I đạt gần 2,9 tỷ USD , tăng tới 219% so với cùng kỳ năm trước", ông Anh cho hay.

Động lực tăng trưởng kinh tế còn đến từ doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 47% với tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt 253.958 tỷ đồng .

Song song đó, TP.HCM huy động vốn tăng 13,9% và dư nợ tín dụng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, bảo đảm cung ứng đủ vốn cho phục hồi sản xuất.

TP.HCM cũng đã giải quyết vướng mắc cho 738/838 dự án, với tổng mức đầu tư được xử lý trên 166.000 tỷ đồng , tạo ra nguồn lực thực tế đổ vào nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10%, TP.HCM đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, TP.HCM quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn (khoảng 148.000 tỷ đồng ); tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như metro số 2, Vành đai 3 và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội.

Song song, TP.HCM bảo đảm cung ứng điện ổn định (nhu cầu điện thương phẩm năm 2026 ước tăng 7,21%) và xăng dầu, khí đốt phục vụ các cực tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Về thể chế, TP.HCM đẩy mạnh cải cách, tận dụng Nghị quyết 260/2025/QH15 để rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục đầu tư, đồng thời triển khai gói tín dụng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% và kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; các chương trình kích thích tiêu dùng như "Shopping Season" mức giảm giá lên đến 50% nhằm duy trì sức mua trong nước.

Cùng với đó, thành phố chủ động thu hút FDI, đặt mục tiêu đạt 11 tỷ USD trong năm nay, ưu tiên thu hút dòng vốn có chất lượng, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, gắn với đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu, hạ tầng chiến lược, logistics, tài chính quốc tế, khu công nghiệp sinh thái.

Sở Tài chính TP.HCM thông tin thành phố kiên định giữ vững các mục tiêu cốt lõi, đặc biệt quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay để tạo tiền đề cho cả giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ "phản ứng tình huống" sang "điều hành chủ động", tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực.