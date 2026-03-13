3 kịch bản tăng trưởng của TP.HCM giữa biến động thế giới và giá dầu

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng của TP.HCM trong bối cảnh diễn biến xung đột toàn cầu, trong đó có tình huống chiến sự leo thang và kéo dài.

Theo chuyên gia, đà tăng trưởng kinh tế 2 tháng đầu năm của TP.HCM vẫn sáng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 13/3, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM. Hội thảo do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì, diễn ra trong bối cảnh biến động địa chính trị thế giới, tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng.

3 kịch bản tăng trưởng

Tại hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước đang chịu tác động mạnh từ nhiều yếu tố bất định như xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng kinh tế hai tháng đầu năm của thành phố vẫn sáng, dự kiến trong quý I và quý II, thành phố có thể tận dụng mức thuế quan thấp hơn từ Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về tổng cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM đã tăng trong 2 tháng đầu năm. Điều này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Bên cạnh đó, chi ngân sách cũng tăng, góp phần kích thích nền kinh tế qua đầu tư công.

Tuy nhiên, xuất nhập khẩu của thành phố đang diễn biến xấu, chi phí gia tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt chi phí logistics tăng vọt.

Về đầu tư công, giá nguyên vật liệu có xu hướng tăng, nhà thầu e ngại nhận dự án, công trình chậm tiến độ. Đặc biệt, ông An cho biết đầu tư nước ngoài (FDI) có thể chậm lại do bất ổn địa chính trị.

"Chi phí logistics tăng mạnh làm giá thành sản phẩm cao, giảm tính cạnh tranh. Doanh thu du lịch sụt giảm, thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng giảm, bất động sản chậm lại. Đây là bức tranh kinh tế với những tác động không mong muốn do diễn biến năng lượng từ cuối tháng 2 đến nay", ông An nói.

Ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: BTC.

Theo ông An, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố phải đạt ít nhất 10,3%. Tương ứng với dự báo tăng trưởng kinh tế quý I như trên, ông An đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố trong quý II.

Theo đó, nếu chiến sự leo thang và kéo dài, dự báo tăng trưởng GRDP quý I của thành phố trong khoảng 7,08-7,98% (dự báo điểm là 7,53%), tăng trưởng quý II phải đạt 12,62-13,52% (dự báo điểm là 13,07%).

Ở kịch bản khả quan nhất, đặt trong bối cảnh chiến sự xảy ra trong thời gian ngắn, dự báo tăng trưởng GRDP quý I vào khoảng 8,08-9,04% (dự báo điểm 8,56%), tăng trưởng quý II phải đạt 11,59-12,49% (dự báo điểm là 12,04%).

Khi chiến sự "hạ nhiệt" nhanh, dự báo tăng trưởng GRDP quý I của TP.HCM đạt khoảng 9,19-10,28% (dự báo điểm 9,74%), tăng trưởng quý II phải đạt khoảng 10,41-11,31% (dự báo điểm là 10,86%).

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, các kịch bản tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào diễn biến xung đột địa chính trị, tình hình kinh tế toàn cầu và cả nước và đặc biệt là việc thành phố triển khai các giải pháp, cơ chế chính sách để phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Đề xuất lập nhóm ứng phó khủng hoảng năng lượng

Tại Hội thảo, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, cho rằng giai đoạn này vừa là thách thức, vừa mang lại cơ hội cho thành phố trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc nền kinh tế.

Theo ông, TP.HCM là một đô thị năng động, bản lĩnh trước các khủng hoảng khi trong quá khứ đã từng vượt qua khủng hoảng nặng nề, đứt gãy chuỗi cung ứng của đại dịch Covid-19. Thành phố đã giữ ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, an ninh trật tự để làm nền tảng cho các bứt phá.

Thực tế, trong lịch sử phát triển, Việt Nam đã đối diện nhiều cuộc khủng hoảng về năng lượng, giá dầu. Trong mỗi đợt biến động, giá dầu tăng lên rất cao, kéo theo giá cả hàng hóa và lạm phát.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội thảo chiều ngày 13/3. Ảnh: BTC.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trước đây nhờ các chính sách tài khóa linh hoạt cùng hệ thống an sinh xã hội được duy trì. Trong bối cảnh hiện nay, ông đề xuất cần ưu tiên ổn định thị trường xăng dầu, tăng cường chống buôn lậu, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ đời sống người dân như trợ giá giao thông công cộng và bình ổn giá lương thực, thực phẩm.

Các cơ quan quản lý cũng cần siết chặt kiểm soát giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ hay “tát nước theo mưa” khi thị trường biến động. Song song đó, thành phố có thể phát động các chương trình tiết kiệm năng lượng, thậm chí xem xét miễn hoặc giảm giá vé metro, xe buýt trong một số thời điểm để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Về dài hạn, ông Ngân cho rằng những "cú sốc" năng lượng cũng là cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Thành phố cần từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phát triển hạ tầng giao thông sạch và khuyến khích phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo.

Nếu mạng lưới metro của TP.HCM được hoàn thiện, áp lực lên nhu cầu xăng dầu của người dân sẽ giảm đáng kể, qua đó hạn chế những cảnh xếp hàng mua xăng như thời gian qua.

Vị chuyên gia cũng lưu ý các cuộc khủng hoảng năng lượng đã diễn ra nhiều lần trước đây và có thể lặp lại trong tương lai. Vì vậy, TP.HCM nên chủ động thành lập một nhóm ứng phó với khủng hoảng năng lượng do một Phó chủ tịch UBND làm trưởng nhóm và thành viên là các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan. Nhóm xử lý khủng hoảng có thể kịp thời xử lý ngay khi thị trường phát sinh biến động.