TP.HCM sắp xây trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỷ USD

Dự án dự kiến khởi công dịp 30/4 tại xã Củ Chi, hướng tới cung cấp hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sở KH&CN TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty AIC về đầu tư trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỷ USD. Ảnh: Sở KH&CN TP.HCM.

Sáng 11/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Sẵn sàng vận hành thương mại từ năm nay

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD , do liên doanh AIC phối hợp với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và các đối tác khác thực hiện. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I/2027.

Trung tâm dữ liệu AI được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được khởi động với việc phát triển nhà máy trí tuệ nhân tạo có công suất lên tới 50 MW (tổng tải IT/GPU), bao gồm khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU).

Nhà máy sẵn sàng vận hành thương mại từ năm nay. Khi đi vào hoạt động, hạ tầng này sẽ cung cấp năng lực tính toán phục vụ khách hàng quốc tế, các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam, cũng như các hệ thống điện toán hiệu năng cao quy mô lớn.

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Liên.

Giám đốc KH&CN TP.HCM cho biết thông qua hợp tác này, thành phố có điều kiện tiếp cận các mô hình, phương thức và giải pháp tiên tiến trong đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển công nghệ và phát triển kinh tế số tại TP.HCM.

Liên danh nhà đầu tư đã chuẩn bị nguồn lực tài chính, hạ tầng cho dự án

Chứng kiến lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là dự án đầu tiên về AI Data Center tại địa phương nên lãnh đạo thành phố rất quan tâm, ưu ái.

Người đứng đầu TP.HCM khẳng định thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký kết, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai và kỳ vọng dự án sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - công nghệ của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Về phía liên doanh nhà đầu tư, ông Oliver Jones, đồng sáng lập AIC, đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP.HCM trong quá trình chuẩn bị dự án. Ông cho hay tiến độ dự án diễn ra nhanh chóng.

AIC mong muốn mang công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới đến Việt Nam, trong đó có các hệ thống GPU của Nvidia, nhằm xây dựng nhà máy AI quy mô lớn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng dự kiến kết nối các chuyên gia quốc tế, đối tác công nghệ và khách hàng toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái AI tại TP.HCM. Nhà đầu tư cho biết đã chuẩn bị nguồn lực tài chính đáng kể để triển khai dự án và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện.

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập AIC và ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc tại buổi lễ. Ảnh: Võ Liên.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng và cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho dự án.

Theo ông Tâm, trung tâm dữ liệu AI được xem là “trái tim” của hạ tầng công nghệ thông minh, đóng vai trò nền tảng để TP.HCM từng bước xây dựng đô thị thông minh. Hệ thống này có thể hỗ trợ xử lý, phân tích dữ liệu lớn, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập lụt...

Vì vậy, ông Tâm bày tỏ mong muốn TP.HCM tiếp tục ủng hộ để dự án sớm được triển khai. Khi đi vào hoạt động, trung tâm không chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế mà còn đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.