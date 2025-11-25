TP.HCM lập tổ công tác gỡ vướng dự án trung tâm dữ liệu tỷ USD

UBND TP.HCM vừa thành lập Tổ công tác 19 thành viên do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc dự án siêu trung tâm dữ liệu.

Việc thành lập Tổ công tác cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong thu hút và triển khai các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Ảnh: T.H.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phối hợp liên ngành hỗ trợ dự án siêu trung tâm dữ liệu. Tổ công tác gồm 19 thành viên, do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá toàn diện năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó, làm rõ vai trò của UBND TP.HCM và các đối tác; xác định các đề xuất của nhà đầu tư và mục tiêu triển khai dự án; đánh giá công nghệ được đề xuất chuyển giao; và phân tích mối quan hệ giữa dự án với các trung tâm dữ liệu khác, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

Ngoài ra, Tổ công tác rà soát quy định pháp luật hiện hành để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó chỉ rõ các văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

Công tác chuẩn bị triển khai dự án cũng cần được tổ công tác chú trọng, bao gồm vị trí, quỹ đất, nguồn nhân lực, hạ tầng, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện sạch, ổn định. Tổ công tác còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu UBND TP.HCM, hỗ trợ nhà đầu tư nhằm đảm bảo dự án khả thi, thiết thực, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Tổ công tác chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời báo cáo UBND Thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Động thái này cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong việc thu hút và triển khai các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Thời gian qua, TP.HCM cũng liên tiếp đón làn sóng tỷ USD vào lĩnh vực này. Cụ thể, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) mới đây vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và VietinBank triển khai tổ hợp trung tâm dữ liệu AI trị giá gần 2 tỷ USD , quy mô 10 ha tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, với công suất 200 MW IT load và 100.000 GPU.

Trước đó, Viettel khởi công trung tâm dữ liệu 4 ha tại khu công nghiệp này, tổng công suất 140 MW điện và khoảng 10.000 rack, được kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu đầu tiên ở Việt Nam đạt quy mô siêu lớn.

Ngoài ra, Công ty G42 (cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) cũng đang chuẩn bị dự án trung tâm siêu dữ liệu AI trị giá khoảng 2 tỷ USD tại TP.HCM.

Theo báo cáo về thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam của CBRE, tính đến tháng 10 năm nay, tổng công suất hoạt động của thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đạt 104 MW, chỉ bằng khoảng 1/10 so với các thị trường dẫn đầu khu vực như Thượng Hải (1.071 MW) hay Singapore (738 MW).

Thị trường Việt Nam hiện bị chi phối bởi 5 đơn vị lớn, chủ yếu là nhà mạng viễn thông và doanh nghiệp Nhà nước, chiếm 97% tổng công suất. Trong đó, Viettel IDC dẫn đầu với 41% (42 MW), tiếp theo là VNPT 24% (25 MW).

Dù quy mô còn nhỏ, CBRE dự báo công suất bổ sung 589 MW sẽ nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu Việt Nam tăng 5,6 lần từ năm 2030 trở đi, với TP.HCM và Bình Dương là những điểm nóng tăng trưởng (+811% và +1.071%).

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành Bộ phận nghiên cứu và tư vấn CBRE Việt Nam, nhận định Việt Nam có lợi thế cạnh tranh chi phí đáng kể so với các thị trường phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khi chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu Hạng III tại TP. HCM/Hà Nội thấp hơn gần 50% so với các thị trường Tier 1 như Tokyo và Singapore.

Sự chênh lệch đáng kể về giá vốn đầu tư ban đầu này, kết hợp với chi phí đất đai thấp (chỉ khoảng 5% tổng CAPEX ), tạo ra tiềm năng và cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế.