TP.HCM sắp có thêm trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD ứng dụng AI

Kinh Bắc vừa bắt tay với AIC và VietinBank nhằm phát triển trung tâm dữ liệu gần 2 tỷ USD tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM), với công suất lên tới 200 MW IT Load.

Đại diện KBC, AIC và VietinBank trong Lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KBC.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa cho biết doanh nghiệp đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) nhằm hợp tác phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có công suất 200 MW.

Lễ ký kết được tổ chức ngày 28/10, ngay sau buổi tiếp đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Theo nội dung thỏa thuận, 3 bên sẽ phối hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bên để triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án trung tâm dữ liệu, đồng thời xem xét mở rộng sang các địa điểm khác trên toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo.

Dự án có quy mô khoảng 10 ha, đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM), được định hướng phát triển thành tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, với công suất 200 MW IT load, khả năng vận hành 100.000 GPU.

Dự án dự kiến được triển khai trong vài năm tới, với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD , huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Trong đó, phần vốn chủ sở hữu sẽ do KBC, AIC và các đối tác cùng đóng góp.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC cho biết việc phát triển trung tâm dữ liệu là bước đi trong quá trình nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu xu thế sản xuất và công nghệ mới.

"KBC rất vinh dự được hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai dự án này, góp phần thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", ông Tâm nói.

Kinh Bắc là doanh nghiệp do ông Đặng Thành Tâm sáng lập, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị. Trong khi đó, AIC là nền tảng đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng số có trụ sở tại London và Hong Kong, với đội ngũ sáng lập từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu. Tổng danh mục đầu tư của AIC hiện đạt hơn 20 tỷ USD .

Theo Kinh Bắc, AIC hướng tới hợp tác lâu dài để cùng KBC và các bên liên quan phát triển chuỗi trung tâm dữ liệu hyperscale và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và AI trong khu vực. Trong hợp tác này, VietinBank sẽ đóng vai trò đối tác tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn, tài chính dự án và huy động vốn, nhằm đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và bền vững.