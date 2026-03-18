Quy hoạch khu đô thị sông Hồng chậm tiến độ, đề xuất lùi đến tháng 7

Quy hoạch đô thị sông Hồng đang chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, liên danh nhà đầu tư đề xuất lùi thời hạn hoàn thành đồ án đến tháng 7.

Phối cảnh trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: TL.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về tiến độ triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Theo Sở, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư để hoàn thiện phương án quy hoạch, trong đó có các nội dung như tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500. Cơ quan này cũng đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định.

Một số nội dung bước đầu đã được nghiên cứu, thống nhất như định hướng trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và vị trí các cầu vượt sông Hồng. Đối với các dự án phục vụ triển khai, một số dự án thành phần đã được phê duyệt, trong đó có Công viên Phú Thượng.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư tại Thư Lâm - Đông Anh, Bồ Đề và Lĩnh Nam cũng đã được xác định ranh giới sơ bộ, làm cơ sở cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch và phương án tuyến đường hai bên sông Hồng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch ban đầu. Việc hoàn thiện các nội dung này được cho là cần thiết để có thể triển khai các dự án thành phần.

Trước thực tế đó, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ, CTCP Tập đoàn Trường Hải, CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất lùi thời hạn hoàn thành đồ án đến tháng 7. Lý do là cần bảo đảm sự đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn đang được nghiên cứu.

Liên danh cũng kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông để phù hợp với định hướng phát triển trục cảnh quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất UBND TP xem xét điều chỉnh tiến độ hoàn thành đồ án đến tháng 7. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định các nội dung chính để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị rà soát tổng thể các quy hoạch, chương trình và dự án trong khu vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Các chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và đê điều đã được phê duyệt.