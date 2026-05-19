Rõ kế hoạch IPO của Chứng khoán LPBank

  • Thứ ba, 19/5/2026 10:16 (GMT+7)
Công ty Chứng khoán LPBank lên kế hoạch chào bán gần 142 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong quý II, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 14.000 tỷ đồng.

Chứng khoán LPBank chốt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: LPBS.

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm tăng cường năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến chào bán 141,86 triệu cổ phiếu trong quý II/2026 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp ở mức hơn 42.000 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng lên 14.086 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu có thể tiến gần mốc 18.000 tỷ đồng. Với quy mô này, LPBS sẽ gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn hóa lớn trên thị trường sau khi niêm yết.

Trong bối cảnh ngành chứng khoán cạnh tranh ngày càng mạnh về công nghệ, quy mô vốn và năng lực cung cấp dịch vụ tài chính, LPBS ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong giai đoạn 2023-2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 600% so với cùng kỳ. Tài sản quản lý (AUM) đạt gần 72.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy mức tăng trưởng đột biến. Năm 2025, doanh thu LPBS đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 775% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 522 tỷ đồng, tăng hơn 550%.

Sang năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 160%.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết với quy mô vốn chủ sở hữu sau IPO dự kiến lên tới 18.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ đòn bẩy chỉ ở mức 1,6 lần (thấp hơn so với mức trung bình 2,4 lần của toàn ngành), LPBS được đánh giá còn rất nhiều dư địa để mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và kinh doanh nguồn vốn.

Về định hướng dài hạn, LPBS cho biết sẽ tập trung vào 3 mục tiêu gồm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong ngành, đẩy mạnh phát triển nền tảng số và hướng tới nhóm 5 công ty dẫn đầu thị trường về hiệu quả sinh lời.

Nhà đầu tư ngoại rút tiền khỏi sàn chứng khoán Việt Nam

Sau một phiên mua ròng ngắn ngủi, khối ngoại nhanh chóng quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng trong phiên 15/5, gây thêm áp lực lên nhóm bluechip và khiến VN-Index giảm nhẹ.

16:18 15/5/2026

Công ty mẹ HoSE và HNX lãi kỷ lục

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ghi nhận năm kinh doanh bùng nổ nhất kể từ khi thành lập, với lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng vọt lên gần 2.907 tỷ đồng.

18:05 13/5/2026

Việt Nam tính mở sàn chứng khoán cho startup gọi vốn

Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết cơ quan quản lý đang nghiên cứu cơ chế thiết lập thị trường vốn riêng cho startup, mở ra lộ trình IPO phù hợp.

17:41 12/5/2026

Minh Khánh

