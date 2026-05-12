Việt Nam tính mở sàn chứng khoán cho startup gọi vốn

Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết cơ quan quản lý đang nghiên cứu cơ chế thiết lập thị trường vốn riêng cho startup, mở ra lộ trình IPO phù hợp.

Tại buổi công bố thông tin về Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit) 2026 sáng 12/5, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết việc xem xét thiết lập một thị trường vốn dành riêng cho startup là bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tạo ra lộ trình IPO phù hợp với năng lực của startup và các doanh nghiệp công nghệ.

Theo lãnh đạo NIC, Ủy ban Chứng khoán đang nghiên cứu cơ chế để thiết lập thị trường dành riêng cho startup huy động vốn.

“Đây là một bước tiến rất lớn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn toàn có khả năng lên sàn ở một tiêu chuẩn phù hợp đúng với năng lực và sự phát triển của mình”, bà Nga chia sẻ.

Bổ sung thêm, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures, cho biết hầu hết tập đoàn công nghệ toàn cầu như Meta hay Google đều có lộ trình xuyên suốt từ nhận vốn tư nhân đến IPO. Tại Việt Nam,Thế Giới Di Động là trường hợp điển hình khi từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ nhận vốn tư nhân đến khi trở thành “kỳ lân” bán lẻ niêm yết.

Do đó, việc thiết lập sàn giao dịch riêng sẽ giúp dòng vốn chảy xuyên suốt từ nhà đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu đến khi doanh nghiệp lớn mạnh và huy động vốn dài hạn từ công chúng.

Kết quả ban đầu từ Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam cho thấy thị trường vốn tư nhân trong nước đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, đánh dấu sự trở lại tích cực của cả hoạt động đầu tư tư nhân (Private Equity - PE) và đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC) sau giai đoạn điều chỉnh sâu của thị trường toàn cầu.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư mạo hiểm đang tập trung rõ nét vào 3 xu hướng chủ đạo gồm trí tuệ nhân tạo (AI), các startup do người Việt sáng lập nhưng theo đuổi chiến lược phát triển toàn cầu, cùng lĩnh vực công nghệ khí hậu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các thị trường tăng trưởng hiệu quả hàng đầu ASEAN với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ và năng lực hấp thụ dòng vốn ngoại ngày càng được củng cố.

Trong bối cảnh triển vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng, cùng sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế và làn sóng IPO mới từ khu vực tư nhân, Việt Nam đang được cộng đồng đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á đối với dòng vốn công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các phát hiện từ báo cáo đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển ngày càng rõ của dòng vốn vào những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, hạ tầng số, y tế, công nghệ tiêu dùng và tăng trưởng xanh. Đây cũng là tín hiệu cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, với khả năng thu hút và giữ chân dòng vốn chất lượng cao ngày càng được cải thiện.

Trong khuôn khổ VIPC Summit 2026, các đại biểu sẽ tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu về phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, huy động nguồn lực cho các ngành công nghệ chiến lược, cùng cơ hội kết nối dòng vốn toàn cầu với hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Diễn đàn năm nay dự kiến thu hút sự tham gia của 1.500 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp kỳ lân, startup công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.