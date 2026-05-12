VN-Index 'thoát hiểm'

Sau nhịp rung lắc mạnh đầu phiên, VN-Index bất ngờ hồi phục cuối ngày, tăng 5,6 điểm để lấy lại mốc 1.900 điểm. Tuy vậy, thanh khoản cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt.

VN-Index được "giải cứu" vào cuối phiên. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã kịp “thoát hiểm” trong phiên giao dịch ngày 12/5 sau phần lớn thời gian chìm trong trạng thái giằng co và chịu sức ép điều chỉnh. Sau cú hụt chân đánh mất mốc 1.900 điểm ở phiên trước, VN-Index bước vào phiên hôm nay với tâm lý khá thận trọng khi lực cầu nhập cuộc dè dặt, khiến sắc đỏ nhanh chóng bao trùm bảng điện tử ngay từ đầu phiên.

Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi trụ cột “họ Vin” cùng nhiều mã ngân hàng, khiến chỉ số có thời điểm đối mặt nguy cơ nối dài nhịp giảm. Dòng tiền đứng ngoài quan sát khiến thị trường thiếu động lực bứt phá, giao dịch trong phần lớn thời gian diễn ra khá trầm lắng.

Phải đến những phút cuối phiên chiều, cục diện mới dần thay đổi khi áp lực bán suy yếu rõ rệt, trong khi lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện tại một số bluechip, giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và khép lại phiên trong trạng thái hồi phục nhẹ.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản toàn thị trường đã sụt giảm trở lại, phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.300 tỷ đồng , giảm hơn 20% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,6 điểm (+0,3%) lên 1.901,1 điểm, qua đó trở lại trên ngưỡng tâm lý quan trọng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index bật tăng mạnh 5,22 điểm (+2,1%), trong khi UPCoM-Index lại quay đầu giảm 0,63 điểm (-0,5%) xuống còn 126,6 điểm.

Diễn biến phân hóa tiếp tục là đặc trưng nổi bật của thị trường. Toàn sàn ghi nhận 368 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 863 mã giữ tham chiếu và 326 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Rổ VN30 cũng phản ánh rõ nét bức tranh này khi có 16 mã tăng, 13 mã giảm và duy nhất TCB giữ tham chiếu. Dù số lượng cổ phiếu tăng không áp đảo, lực kéo từ một số trụ lớn vẫn đủ sức giúp chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn tăng 13 điểm lên 2.053 điểm.

VN-Index trở lại mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục trong phiên đến từ nhóm bluechip với mức tăng tích cực ở nhiều mã. Nổi bật là STB (+64%), GAS (+3,9%), BSR (+4,9%), GVR (+4,5%), LPB (+3,2%), VRE (+5,5%), VJC (+2,6%), HDB (+1,7%), BVH (+4,6%) và BID (+0,6%).

Ở chiều ngược lại, sức ép vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu đầu ngành. VIC (-0,5%), VCB (-0,7%), VHM (-0,5%), GEE (-6,6%), CTG (-1%), NVL (-3%), VNM (-0,8%), MBB (-0,4%), HPG (-0,4%) và SAB (-1,3%) đồng loạt điều chỉnh, qua đó phần nào kìm hãm đà phục hồi của chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý khi nối dài chuỗi bán ròng lên 14 phiên liên tiếp với tổng giá trị vượt 800 tỷ đồng . Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu là FPT với giá trị bán ròng 171 tỷ đồng , theo sau là VHM (- 154 tỷ đồng ) và MSB (- 136 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại vẫn chọn lọc giải ngân tại một số cổ phiếu riêng lẻ. VIC được mua ròng mạnh nhất với gần 200 tỷ đồng , tiếp đến là VRE (+ 118 tỷ đồng ), GEX (+ 96 tỷ đồng ).