Hoa Sen, Thép Nam Kim bị điều tra chống bán phá giá tại Australia

Australia vừa mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó Hoa Sen và Thép Nam Kim thuộc diện bị điều tra.

Các doanh nghiệp bị cáo buộc bán phá giá với biên độ 56,21%. Ảnh: HSG.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 30/4, Ủy ban Chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Cuộc điều tra này được tiến hành theo đơn đề nghị của Công ty Thép Blue Scope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc nêu trên đã bán thép tại thị trường của Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép của nước này.

Trong số đó, Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) và Thép Nam Kim (HoSE: NKG) của Việt Nam thuộc diện bị điều tra.

Theo thông báo, thời kỳ điều tra kéo dài từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025. Ủy ban Chống bán phá giá Australia dự kiến hoàn tất quá trình điều tra và có báo cáo lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo cùng Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 2/10.

Mặt hàng bị điều tra gồm các mặt hàng theo các mã thuế quan sau: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo báo cáo của ủy ban này, biên độ bán phá giá ước tính với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là 56,21%.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu liên quan chủ động hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Australia trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Bất kỳ hành động thiếu hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ nào đều có thể khiến phía Australia sử dụng các dữ liệu sẵn có theo hướng bất lợi hoặc áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn của cơ quan điều tra để chuẩn bị và nộp bản trả lời câu hỏi đúng định dạng, đúng thời hạn; đồng thời có thể chủ động đề nghị gia hạn nếu cần thiết và được chấp thuận.

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

Doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp và cập nhật thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời trong quá trình xử lý vụ việc.