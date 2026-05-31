'Cá mập' bán tháo gần 100 tấn bạc chỉ trong một tuần

Chỉ trong một tuần, một "cá mập" đã mạnh tay bán gần 100 tấn bạc trong bối cảnh giá kim loại trắng vẫn chưa thực sự bứt phá.

Sau 2 phiên mua ròng "nhỏ giọt" 0,02 tấn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã quay đầu bán mạnh trong phiên cuối tháng 5. Cụ thể, "cá mập" này đã bán ròng khoảng 59 tấn bạc, qua đó kéo tổng lượng bạc nắm giữ xuống còn hơn 15.120 tấn. Tính chung tuần giao dịch 26-29/5, SLV đã bán tháo đến 96 tấn bạc.

Động thái bán gần 100 tấn bạc diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Dữ liệu trên sàn COMEX cho thấy giá bạc tuần qua dao động quanh vùng 75 USD /ounce, thậm chí có thời điểm lùi về quanh 71 USD /ounce, qua đó đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý này, theo Kitco.

Các chuyên gia nhận định thị trường bạc tiếp tục gặp khó khăn khi giá vẫn mắc kẹt dưới ngưỡng 75 USD /ounce. Dù giá bạc có thể tăng cao hơn vào cuối năm, một ngân hàng lớn cảnh báo rằng kim loại quý này đang đối mặt với nhiều trở ngại do nhu cầu công nghiệp thay đổi.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa của Bank of America (BofA), các chuyên gia cho biết vẫn lạc quan rằng giá bạc có thể đạt 100 USD /ounce trong quý IV năm nay, nhưng đà tăng đó sẽ khó duy trì.

"Trong khi đà tăng của vàng có thể một lần nữa đẩy giá bạc vượt 100 USD /ounce trong những tháng tới, chúng tôi cho rằng bạc sẽ không thể tăng vượt trội theo hướng bền vững do nhu cầu cơ bản đang suy yếu", nhóm phân tích nhận định. Về dài hạn, BofA dự báo giá bạc sẽ quay trở lại vùng khoảng 75 USD /ounce vào quý II/2027.

Theo các chuyên gia, trở ngại lớn nhất đối với bạc là mức giá tăng quá cao đang buộc các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều bạc phải tìm cách giảm lượng sử dụng hoặc thay thế bằng những vật liệu rẻ hơn.

Nhu cầu từ lĩnh vực này đã đạt đỉnh vào năm ngoái vào thời điểm giá bạc tăng phi mã. Điều này khiến các nhà sản xuất phải tìm cách tiết giảm lượng kim loại trắng sử dụng. Những khó khăn này càng trở nên rõ nét khi sản lượng tấm pin mặt trời tại Trung Quốc chững lại và số lượng dự án điện mặt trời lắp đặt mới có thể giảm trong năm nay.

Dù nhu cầu bạc ở một số lĩnh vực khác vẫn tăng lên, quy mô của chúng lại quá nhỏ để tạo ra "cú hích" đáng kể đối với nhu cầu công nghiệp nói chung.

BofA cũng cảnh báo giá bạc cao hơn có thể khiến thị trường nhanh chóng quay trở lại trạng thái dư cung do nhu cầu công nghiệp suy giảm. "Khi giá bạc tăng gần như theo cấp số nhân, các doanh nghiệp sản xuất pin mặt trời phải đối mặt với áp lực biên lợi nhuận rất lớn, từ đó thúc đẩy các nỗ lực giảm hoặc loại bỏ bạc khỏi sản phẩm công nghiệp", báo cáo nêu.

Việc sử dụng ít bạc hơn đồng nghĩa mức thâm hụt nguồn cung bạc có thể giảm tới 90% trong năm nay. Trên thực tế, quy mô thâm hụt của thị trường bạc trong năm 2026 được dự báo nhỏ đến mức bất kỳ làn sóng chốt lời nào từ nhà đầu tư cũng có thể khiến cán cân cung - cầu đảo chiều, từ đó đưa thị trường trở lại trạng thái dư cung.

Trước tình hình trên, BofA cho rằng bạc sẽ ngày càng được giao dịch như một kim loại quý hơn là một kim loại công nghiệp. "Nhà đầu tư có thể là yếu tố quyết định xu hướng giá trong tương lai", các chuyên gia nhận định.

Bạc đã vượt trội hơn vàng trong thời gian qua nhờ nhu cầu công nghiệp ổn định, yếu tố góp phần duy trì tình trạng thâm hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp.

Trong khi đó, vàng gặp nhiều khó khăn hơn do đã trở thành một tài sản có giá quá cao. Lãi suất gia tăng cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trước thềm cuối năm đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Hiện, tỷ lệ vàng/bạc ở mức 59,43 điểm, nằm gần giữa vùng dao động tích lũy kéo dài nhiều tháng qua.

Dù thị trường trở nên thận trọng hơn với bạc, nhóm chuyên gia tại BofA cho rằng kim loại này vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành năng lượng mặt trời và nhu cầu sẽ khó lao dốc đột ngột, ngay cả khi giá cao hạn chế mức tiêu thụ. Nhóm phân tích cũng lưu ý cuộc chiến tại Iran đang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với năng lượng xanh và các nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ.

Trong tương lai, thị trường bạc có thể tiếp tục biến động mạnh do thanh khoản vẫn còn hạn chế ở một số phân khúc. Giá bạc đã từng tăng vọt lên 120 USD /ounce vào đầu năm khi giới đầu tư và các doanh nghiệp công nghiệp cạnh tranh quyết liệt để giành nguồn cung bạc vật chất ngày càng khan hiếm.