'Cá mập bạc' lớn nhất thế giới bắt đáy 3 tỷ USD sau cú sập mạnh

Giữa lúc thị trường kim loại quý biến động dữ dội, quỹ bạc lớn nhất thế giới SLV bất ngờ tung gần 3 tỷ USD để bắt đáy, động thái được xem là mạnh tay hiếm có.

Quỹ iShares Silver Trust bất ngờ chi gần 3 tỷ USD mua bạc đúng thời điểm giá kim loại trắng lao dốc mạnh nhất. Ảnh: Reuters.

Riêng trong ngày 2/2, quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) đã chi gần 3 tỷ USD , tương đương hơn 500 tấn bạc, để mua vào, xác lập kỷ lục về giá trị giao dịch trong một ngày. Đáng chú ý, con số này gần tương đương với tổng lượng bạc mà quỹ đã bán ra từ đầu năm đến nay. Hiện SLV đang nắm giữ hơn 16.500 tấn bạc, với quy mô tài sản xấp xỉ 44 tỷ USD .

Trước đó, quỹ này đã có chuỗi bán ròng 7 phiên liên tiếp khi giá bạc leo lên vùng đỉnh lịch sử, trước khi tạm dừng bán vào phiên cuối tháng 1. Đáng chú ý, SLV dừng bán đúng vào phiên giá bạc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hàng chục năm. Động thái “quay xe” mua ròng diễn ra trong bối cảnh giá bạc bắt đầu phát đi tín hiệu tạo đáy và tìm lại điểm cân bằng.

Với việc “cá mập bạc” lớn nhất thế giới vung tiền bắt đáy, giá bạc đã hồi phục trở lại trên vùng 80 USD /ounce. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh ngắn hạn, khi bạc từng có thời điểm vượt 120 USD /ounce vào cuối tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bạc hiện vẫn cao hơn khoảng 150%.

Dù tăng mạnh từ đầu năm, thị trường bạc lại chứng kiến làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi các quỹ ETF trong tháng 1. Riêng SLV bị rút ròng 2,9 tỷ USD , khép lại tháng bằng cú lao dốc mạnh nhất trong một ngày của giá bạc trong lịch sử hiện đại, theo ETF.com.

Hoạt động giao dịch của quỹ iShares Silver Trust. Ảnh: muavangbac.vn.

Trái ngược với bạc, các quỹ ETF hàng hóa ghi nhận dòng tiền vào 4,3 tỷ USD trong tháng 1, chủ yếu nhờ nhu cầu nắm giữ vàng. Dù không có quỹ ETF vàng nào lọt nhóm hút vốn mạnh nhất trong tháng, SPDR Gold Trust (GLD) vẫn thu hút ròng 2,6 tỷ USD kể từ đầu năm.

Biến động dữ dội của thị trường kim loại diễn ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed kế tiếp. Ông Warsh được biết đến là người có lập trường “diều hâu”, ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là kích thích tăng trưởng.

Thông tin này khiến giới đầu tư tin rằng Fed có thể quay trở lại chính sách tiền tệ nghiêm ngặt hơn, trái ngược với mong muốn duy trì lãi suất thấp của ông Trump. Trong một báo cáo gần đây, ông Krishna Guha, chuyên gia phân tích của Evercore ISI, nhận định thị trường đang phản ánh kỳ vọng rằng ông Warsh sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn trong điều hành chính sách tiền tệ.

“Việc lựa chọn ông Warsh giúp ổn định phần nào tỷ giá USD và giảm rủi ro đồng tiền này mất giá quá mức. Đây chính là lý do khiến giá vàng và bạc lao dốc mạnh”, ông Guha nhấn mạnh.

Ông Matt Maley của Miller Tabak nói với CNBC rằng: “Đà bán tháo diễn ra một cách điên cuồng. Phần lớn các lệnh bán lúc này có thể là bán bắt buộc. Kim loại quý là tài sản nóng nhất thời gian qua đối với nhà đầu tư lướt sóng. Riêng với bạc, giao dịch đòn bẩy rất phổ biến, nên khi giá giảm mạnh, các lệnh gọi ký quỹ xuất hiện dồn dập”.

Trong ngắn hạn, những thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ Mỹ nhiều khả năng tiếp tục tạo áp lực mạnh lên thị trường kim loại quý, đặc biệt là bạc. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy bạc đang bước vào một chu kỳ tăng mang tính cấu trúc riêng, khi thị trường bắt đầu định giá lại vai trò của kim loại này trong bối cảnh mới.

Về triển vọng giá, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của Bank of America (BofA), cho rằng bạc có thể hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận lớn hơn.

Theo ông, lịch sử cho thấy giá bạc từng đạt đỉnh trong khoảng 135- 309 USD /ounce. Ông Widmer cũng lưu ý rằng khi tỷ lệ vàng/bạc xuống dưới 60, bạc thường có xu hướng vượt trội hơn vàng.