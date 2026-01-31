Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ suy yếu và đồng USD trở nên mạnh hơn.

Giá vàng bạc thế giới rơi thẳng đứng với vàng mất mốc 4.900 USD/ounce, còn bạc cũng bị thổi bay khỏi mốc 90 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 30/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh 489,6 USD xuống 4.889,4 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm giá kim quý rớt xuống mốc 4.600 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 11,05% xuống 4.763,1 USD /ounce.

Như vậy, so với phiên liền trước, giá vàng giao ngay đã mất tới 490 USD /ounce. Còn nếu so với đỉnh lịch sử ở vùng 5.600 USD /ounce vừa xác lập hôm 29/1, giá mặt hàng này đã "bốc hơi" hơn 18% chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Việc đồng USD mạnh hơn khiến kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy yếu nhu cầu. Mối quan hệ này thường được các quỹ sử dụng trong các mô hình giao dịch định lượng dựa trên tín hiệu mua - bán, theo Reuters.

Tuy nhiên, bà Alice Fox, chuyên gia phân tích tại Macquarie, nhận định giá kim loại quý nhiều khả năng duy trì ở mức cao và biến động mạnh, khi các quỹ tiếp tục rót tiền vào thị trường quy mô tương đối nhỏ và hiện đã rất đông đúc.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chọn cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã bật tăng trước kỳ vọng về việc bổ nhiệm ông Warsh.

"Thị trường cho rằng Kevin Warsh là người thực tế và sẽ không thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất", ông Tom Price, chuyên gia phân tích tại Panmure Liberum, nhận định.

Trong khi đó, giá bạc cũng đã giảm 26,2% xuống còn 85,15 USD /ounce. Trước đó trong phiên, giá kim loại trắng có thời điểm rơi một mạch xuống vùng giá 73 USD /ounce, tức "quay đầu" giảm gần 37 USD so với đỉnh lịch sử.

Với việc giá vàng tăng 17% và giá bạc tăng 39% kể từ đầu tháng 1, làn sóng chốt lời trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng diễn ra sau nhiều ngày thanh khoản bị bó hẹp, khi các dòng tiền nhỏ do tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) đã kích hoạt những biến động quá mức.

"Cả vàng và bạc đều dễ xảy ra điều chỉnh do tính đầu cơ cao và thiếu bền vững của đợt tăng gần đây", ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim giao ngay giảm gàn 17% xuống còn 2.189 USD /ounce, trong khi palladium giảm 14,8% xuống 1.699 USD /ounce.