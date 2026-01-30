Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi vàng, bạc

Cú đảo chiều giảm mạnh của giá vàng và các kim loại khác trong phiên giao dịch mới đây đã khiến thị trường kim loại bất ngờ, thậm chí ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhà đầu tư.

Thị trường kim loại quý chao đảo trong phiên giao dịch 29/1 sau đợt bán tháo dữ dội từ nhà đầu tư. Ảnh: Reuters.

Thị trường kim loại toàn cầu đã chao đảo mạnh trong phiên giao dịch 29/1 khi chứng kiến một trong những đợt bán tháo dữ dội nhất từng được ghi nhận. Giá vàng lao dốc tới 380 USD , tương đương gần 7%, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, trong khi giá bạc giảm tới 11% trong cùng khoảng thời gian, theo Kitco.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới chủ yếu dao động quanh vùng 5.200 USD /ounce, tức giảm gần 400 USD so với đỉnh ghi nhận phiên liền trước.

Nhà đầu tư 'tháo chạy'

Theo giới chuyên gia, cú sập mạnh vừa qua của vàng có nguyên nhân từ việc các nhà giao dịch đánh giá lại thị trường và tiến hành chốt lời. Đà tăng quá nhanh trong những tuần gần đây khiến giá vàng trở nên dễ tổn thương trước một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, chứ không phải do nhu cầu bất ngờ sụt giảm, theo Economic Times.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng đà tăng của vàng đã diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn. Theo bà, những đợt tăng mạnh như vậy thường kéo theo hoạt động chốt lời khi giá chạm các mức kỷ lục.

Trong khi đó, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định thị trường đang chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh sau khi lập đỉnh, khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận.

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng bị choáng váng, buộc thị trường phải đặt câu hỏi về việc kim loại quý đã tăng quá mạnh hoặc quá nhanh và liệu biến động gần đây có phải là dấu hiệu cho thấy đà tăng giá kéo dài đã đi đến hồi kết.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, người đã giao dịch vàng và bạc trên sàn CME hơn 30 năm, thừa nhận ngay cả ông cũng khó lý giải những gì mà thị trường vừa trải qua.

"Có vẻ như đã có những lệnh dừng lỗ rất lớn được đặt phía dưới thị trường", ông nói. Nhiều nhà đầu tư đã nhắm vào các mức dừng đó, kích hoạt chúng và điều này chỉ làm cho đà giảm thêm trầm trọng.

Một yếu tố quan trọng khác đã dẫn đến tình trạng này chính là đà tăng theo dạng parabol gần đây đã thu hút các thuật toán giao dịch tự động, kéo theo mức độ biến động rất cao, trong bối cảnh nhiều nhà giao dịch truyền thống lại đứng ngoài thị trường.

"Nhà đầu tư dài hạn không phải là những người thoát hàng theo cách đó và họ sẽ không giao dịch trong những cú rung lắc như vậy. Tôi nghĩ nguyên nhân đến từ việc quá nhiều nhà đầu cơ đã tham gia thị trường", ông nói thêm.

Giá vàng có sớm hồi phục?

Các chuyên gia kim loại nhận định diễn biến ngắn hạn của giá vàng phụ thuộc lớn vào các tín hiệu toàn cầu. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, nếu chu kỳ cắt giảm lãi suất bắt đầu và rủi ro địa chính trị gia tăng, giá vàng nhiều khả năng sẽ phục hồi. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF vẫn được xem là lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Bất chấp đợt điều chỉnh mạnh, nhu cầu đối với vàng vẫn khá lớn, với dòng tiền đầu tư đến từ nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử và các ngân hàng trung ương. Ông Brian Lan, Tổng giám đốc GoldSilver Central, cho rằng trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư thường tìm đến những tài sản an toàn như vàng.

Trước đó, Giám đốc điều hành Tether cho biết công ty này dự kiến phân bổ 10-15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất. Cùng lúc, lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm.

Hiện giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tránh bán tháo trong hoảng loạn và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Chiến lược mua từng phần có thể giúp giảm rủi ro biến động. Đồng thời, thị trường cũng cần theo dõi sát chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dữ liệu lạm phát và diễn biến địa chính trị là yếu tố then chốt, trong khi đa dạng hóa danh mục vẫn là nguyên tắc quan trọng khi đầu tư vào vàng.