Giá vàng thế giới bất ngờ rơi tự do

Chỉ trong vài giờ giao dịch, giá vàng thế giới đã rớt mạnh gần 300 USD, tương đương mức giảm ròng tới 5% thị giá.

Giá vàng thế giới sắp rơi thủng mốc 5.100 USD/ounce. Ảnh: CNBC.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay bất ngờ "quay đầu" giảm sâu, đánh mất gần 300 USD (-5%) để lùi sâu khỏi mốc 5.200 USD /ounce chỉ trong vài giờ giao dịch. Tại thời điểm gần 23h ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới vẫn tiếp tục trên đà giảm, chủ yếu giằng co quanh mốc 5.160 USD /ounce.

Diễn biến này xảy ra ngay sau đợt tăng mạnh trước đó, khi kim loại quý tiến sát mốc kỷ lục 5.600 USD /ounce nhờ dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng.

Cụ thể, vào sáng nay (29/1), giá vàng giao ngay của thế giới tăng ròng 3% lên 5.539 USD /ounce, sau khi chạm đỉnh lịch sử 5.592 USD /ounce trong phiên liền trước. Như vậy, so với mức đỉnh ghi nhận một ngày trước đó, giá vàng thế giới đã rớt một mạch gần 500 USD /ounce.

Trước đợt sập mạnh này, giá kim loại quý lần đầu vượt mốc 5.000 USD /ounce vào đầu tuần và tới chiều nay vẫn giữ được mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng một tuần.

Đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, hoạt động mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và xu hướng suy yếu của đồng USD. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 25%, nối tiếp mức tăng ấn tượng 64% trong năm 2025.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, đúng như kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn ở mức cao, cách khá xa mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương Mỹ đề ra.

Giá vàng thế giới lao dốc không phanh. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và liên tục chạm đỉnh, TS Irfan Haider Shakri, Giảng viên ngành Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh nhà đầu tư cần tránh tâm lý "đu đỉnh".

Dù giá vàng đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, việc tham gia thị trường ở các mức giá lịch sử tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh rất lớn.

Theo vị chuyên gia này, chiến lược phù hợp là duy trì một danh mục đầu tư cân bằng, trong đó vàng chỉ nên chiếm khoảng 5-10% tổng tài sản như một công cụ "bảo hiểm" trước lạm phát và rủi ro chính sách, thay vì một tài sản mang tính đầu cơ.

Với những nhà đầu tư có nhu cầu tích lũy vàng, phương pháp bình quân giá theo thời gian sẽ hiệu quả hơn nhiều so với giải ngân toàn bộ tại vùng đỉnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, giá vàng trong nước vẫn neo cao. Vàng miếng SJC chốt phiên tại vùng giá 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chủ yếu được bán ra ở vùng trên 189 triệu đồng/lượng.