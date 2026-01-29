Cổ phiếu công ty đào vàng Việt Nam tăng dựng đứng

Tính từ hồi đầu tháng 1 đến nay, thị giá KSV đã tăng gấp 2,1 lần, trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/1, cổ phiếu KSV của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) giữ vững mức giá trần 214.900 đồng/cổ phiếu thiết lập thời điểm đầu phiên. Mã cổ phiếu tiếp tục gây chú ý bởi "trắng bên bán" ngay từ giờ mở cửa.

Đà tăng của KSV diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý liên tục leo cao trong những ngày qua. Giá vàng SJC trong cùng ngày đã tăng tiếp gần 7 triệu đồng so với hôm qua, lên mốc cao mới 191,3 triệu đồng/lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng cũng liên tục lập đỉnh, có thời điểm tiến sát 5.600 USD /ounce.

Với mã KSV, nếu tính từ vùng giá quanh mốc 100.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 1 đến nay, thị giá đã tăng gấp 2,1 lần.

Bên cạnh yếu tố thị trường, đà tăng của của KSV còn đến từ kết quả kinh doanh tích cực. Theo ban lãnh đạo Vimico, năm 2025 vừa qua, tổng công ty đạt doanh thu hợp nhất khoảng 14.454 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 2.399 tỷ đồng , dự kiến số nộp ngân sách khoảng 1.981 tỷ đồng .

Kết quả này được ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là ấn tượng khi hoạt động sản xuất chịu tác động từ nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn và ảnh hưởng kéo dài của hoàn lưu các cơn bão số 5, 9, 10 và 11.

Một trong những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Vimico năm nay là sản lượng vàng đạt khoảng 918 kg, tăng gần 14% so với năm 2024, tiến sát mốc 1 tấn. Cùng với đó, sản lượng đồng tấm và tinh quặng đồng cũng lần lượt tăng 4% và 6%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty.

Vimico là tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản như vàng, bạc, kẽm, đồng, nhôm. Công ty này nắm quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền. Ngoài ra, Vimico đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.619 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng , thấp hơn so với kết quả đạt được năm 2024. Để hoàn thành kế hoạch này, Vimico dự kiến sản xuất 1,6 triệu tấn quặng nguyên khai, 200.000 tấn quặng khai thác, 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 2.751 kg bạc...

Trong giai đoạn 2026-2030, Vimico đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 65.815 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.626 tỷ đồng . Trong đó, công ty dự kiến khai thác tổng cộng gần 4,7 tấn vàng giai đoạn này, tương đương hơn 900 kg/năm. Với sản lượng này, Vimico hiện là doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam.