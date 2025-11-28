Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam nguy cơ bị hủy tư cách đại chúng

Vimico - công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam - buộc phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nếu cơ cấu cổ đông không thay đổi trước thời điểm 1/1/2026.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, HNX: KSV) đã thông qua nghị quyết về việc đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng. Theo đó, HĐQT chấp thuận để Tổng giám đốc tiếp tục báo cáo và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về nội dung liên quan đến cơ cấu cổ đông mang tính đặc thù của doanh nghiệp.

Nghị quyết nêu rõ đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán, cụ thể là yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo nội dung nghị quyết, doanh nghiệp đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Cụ thể, nếu đến ngày 1/1/2026, công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc không được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện công ty đại chúng, Vimico sẽ nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Vimico là thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản như vàng, bạc, kẽm, đồng, nhôm. Công ty này nắm quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền... Ngoài ra, Vimico đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.619 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng , thấp hơn so với kết quả đạt được năm 2024. Để hoàn thành kế hoạch này, Vimico dự kiến sản xuất 1,6 triệu tấn quặng nguyên khai, 200.000 tấn quặng khai thác, 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 2.751 kg bạc...

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng cao (hiện vẫn giao dịch trên mốc 4.100 USD /ounce), tổng công ty này lại giảm mục tiêu khai thác vàng xuống còn 806 kg, thấp hơn so với mức 845 kg của năm ngoái.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vimico cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 65.815 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.626 tỷ đồng . Trong đó, công ty dự kiến khai thác tổng cộng gần 4,7 tấn vàng giai đoạn này, trong khi giai đoạn 2021-2025 khai thác gần 4,4 tấn.

Như vậy, bình quân mỗi năm từ 2026 đến 2030, lượng vàng khai thác, sản xuất của Vimico vào khoảng hơn 900 kg. Với sản lượng này, Vimico hiện là doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam.

Vimico đưa 200 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán KSV từ năm 2016 và đến cuối năm 2022 thì được chấp thuận niêm yết trên HNX.

Trong thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KSV thường xuyên rơi vào tình trạng "trắng thanh khoản" hoặc ghi nhận khối lượng giao dịch rất thấp. Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông quá cô đặc của doanh nghiệp.

Theo dữ liệu báo cáo thường niên và quản trị công ty qua các năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn nắm giữ tỷ lệ sở hữu áp đảo, thường xuyên ở mức trên 98% vốn điều lệ Vimico.

Với việc số lượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ ít ỏi, Vimico khó đáp ứng được tiêu chí "10% cổ phần do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ".

Trên thị trường, cổ phiếu KSV của Vimico bắt đầu tăng mạnh từ tháng 12 năm ngoái, từ vùng 47.000 đồng/cổ phiếu lên đỉnh hơn 300.000 đồng vào giữa tháng 2, sau đó sụt giảm dần. Trong phiên giao dịch hôm nay (28/11), cổ phiếu KSV giảm sàn về mức 133.400 đồng/cổ phiếu.